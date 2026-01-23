Rusia și-a pus cărțile pe masă. S-a întâmplat chiar înaintea unor discuții trilaterale fără precedent cu SUA și Ucraina. Kremlinul a transmis condiția sa de neclintit pentru pace: retragerea totală a trupelor ucrainene din Donbas. Nu e o simplă cerere. E un ultimatum care redefinește orice negociere viitoare, potrivit Adevărul.

Poziția Moscovei e clară. A fost reafirmată vineri de purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov, citat de The Guardian. „Poziția Rusiei este bine cunoscută: Ucraina, forțele armate ucrainene, trebuie să părăsească teritoriul Donbasului. Acestea trebuie retrase de acolo”, a declarat Peskov. Apoi a adăugat greutatea cererii. „Aceasta este o condiție foarte importantă”.

Linia roșie a Kremlinului: Fără Donbas, nu există pace

Miza e colosală și se învârte în jurul unei regiuni sfâșiate de război. Vladimir Putin vrea, concret, ca Ucraina să renunțe la cele 20 de procente din regiunea estică Donețk pe care încă le mai controlează. Un teritoriu apărat cu un preț imens în vieți omenești, transformat într-un veritabil simbol al rezistenței ucrainene de la invazia din 2022.

Surprinzător sau nu, Kremlinul insistă că fără o rezolvare a acestei probleme, orice acord e sortit eșecului. Iuri Ușakov, consilierul pe probleme internaționale al lui Putin, a fost tranșant. „Important este că, în timpul acestor negocieri între preşedintele nostru şi americani, s-a constatat din nou că, fără soluţionarea problemei teritoriale nu se poate spera la obţinerea unui aranjament durabil”, a transmis acesta, potrivit agenției TASS.

Practic, Moscova are o logică brutală: pacea se cumpără cu teritoriu. O linie roșie.

La masa negocierilor, doar generali. O mișcare de forță?

Declarațiile vin într-un context extrem de tensionat. La Abu Dhabi au loc primele discuții la care stau la aceeași masă reprezentanți din Rusia, Ucraina și Statele Unite de la începutul războiului. Dar componența delegației ruse ridică mari semne de întrebare. Ce intenții are Moscova, de fapt?

Rusia a trimis la negocieri o echipă formată doar din militari. Atât. Fără diplomați, fără politicieni. Doar generali.

„Sunt militari, sunt oficiali ai Ministerului Apărării. Deocamdată nu le vom face publice numele. Este vorba exclusiv despre personal militar”, a confirmat Dmitri Peskov. Șeful delegației este Igor Kostyukov, nimeni altul decât șeful Direcției Principale a Statului Major al armatei ruse. Mesajul pare a fi unul de forță: securitatea și condițiile militare sunt pe primul loc, iar tonul nu admite compromisuri.

NATO, o altă obsesie a Moscovei

Cedările teritoriale nu sunt singura pretenție. Pe lista Rusiei se află o cerință veche, dar la fel de fermă: Ucraina trebuie să uite definitiv de orice ambiție de a adera la NATO. Kremlinul nici nu vrea să audă de prezența trupelor Alianței Nord-Atlantice pe teritoriul ucrainean după semnarea unui ipotetic acord de pace.

Aceste condiții, repetate obsesiv de oficialii ruși, transformă orice negociere într-un exercițiu extrem de complicat. Pentru Ucraina, renunțarea la aspirațiile euro-atlantice ar însemna abandonarea unei garanții de securitate pe termen lung. Ar lăsa țara vulnerabilă în fața unui vecin imprevizibil.

Zelenski, prins între ciocan și nicovală

De cealaltă parte, președintele Volodimir Zelenski se află într-o poziție aproape imposibilă. A recunoscut că statutul viitor al teritoriilor ocupate rămâne o problemă deschisă, dar a menționat că „propunerile de pace sunt aproape gata”. Cu toate acestea, liderul de la Kiev a refuzat constant să renunțe la teritorii pentru care țara sa a luptat cu atâta îndârjire.

Cum poți explica propriului popor că sacrificiile făcute pe frontul de est, într-un război de uzură lung, se încheie cu cedarea suveranității exact asupra acelor pământuri? Este dilema care apasă greu pe umerii administrației de la Kiev, în timp ce la Abu Dhabi se discută, poate pentru prima oară, contururile fragile ale unei posibile păci.