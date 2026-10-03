S&P Global Ratings (Standard & Poor’s) a menținut vineri, 2 octombrie 2026, ratingul suveran al României la BBB-/A-3, cu perspectivă negativă. Calificativul BBB- reprezintă ultima treaptă recomandată investițiilor, înaintea categoriei speculative, cunoscută drept „junk”. Informația a fost publicată de Știri pe surse, care citează Mediafax.

Decizia privește capacitatea statului de a se finanța într-un moment în care necesarul brut de finanțare al României depășește 10% din produsul intern brut (PIB), iar costurile cu dobânzile au crescut, potrivit Știri pe surse.

Următoarele evaluări sunt în 2027. Perspectiva era negativă și înaintea deciziei de vineri, semnalând posibilitatea unei retrogradări dacă situația fiscală și instituțională se deteriora.

Pierderea statutului recomandat investițiilor poate restrânge finanțarea

O retrogradare cu o singură treaptă la S&P ar plasa calificativul acordat României de această agenție în categoria speculativă. Această schimbare ar putea pune presiune suplimentară asupra costurilor împrumuturilor statului.

O parte dintre marii investitori instituționali au reguli care limitează deținerea obligațiunilor din categoria speculativă. Pierderea statutului recomandat investițiilor la mai multe agenții poate reduce numărul investitorilor care finanțează România și poate majora randamentele cerute de aceștia, adică remunerarea solicitată pentru banii împrumutați statului.

Ajustarea fiscală din 2026 susține menținerea calificativului

S&P apreciază că procesul de consolidare fiscală, adică reducerea dezechilibrului dintre veniturile și cheltuielile bugetare, rămâne pe traiectoria stabilită pentru acest an. Evaluarea ține cont de continuarea ajustării în pofida crizei politice și a absenței unui acord pentru formarea unui nou guvern.

Potrivit agenției, până în septembrie România deblocase peste 90% din fondurile care îi fuseseră alocate prin Mecanismul de Redresare și Reziliență. La acest rezultat au contribuit și măsuri legislative adoptate special pentru deblocarea banilor.

Pentru 2027-2028, S&P se așteaptă ca ajustarea bugetară să fie susținută de procedura de deficit excesiv, mecanismul prin care este urmărită corectarea deficitului.

Agenția avertizează însă că, după pandemie, finanțele publice și externe s-au înrăutățit la nivel structural, lăsând România mai expusă dobânzilor mari și schimbărilor de atitudine ale investitorilor. Pentru S&P, este esențial să fie format un guvern care să poată pune în practică politici coerente și să le susțină în timp. De această condiție se leagă menținerea perspectivei negative.

Victor Ponta leagă următoarele luni de evitarea unei retrogradări

Fostul premier Victor Ponta a salutat pe Facebook păstrarea calificativului, dar a susținut că România trebuie să progreseze în următoarele 6 luni sau cel puțin să evite intrarea în categoria speculativă.

El a amintit că S&P îmbunătățise ratingul României în mai 2014 și în 2015. Ponta a afirmat că persoane care îi laudă acum, meritat în opinia sa, pe Bolojan și Nazare îl atacau în 2014.

Fostul premier i-a acuzat pe acești critici de propagandă și a susținut că deciziile importante trebuie luate în interesul românilor și al companiilor românești, fără influența lor.

Evaluările din acest an păstrează avertismentele pentru 2027

La finalul lunii iulie, Fitch menținuse România pe ultima treaptă recomandată investițiilor, cu perspectivă negativă. Evitarea la limită a retrogradării venise pe fondul unei reduceri a deficitului mai puternice decât se anticipase. Agenția avertizase că instabilitatea politică reduce vizibilitatea asupra politicilor fiscale și poate afecta eforturile de reducere a deficitului după 2026.

În august, Moody’s păstrase la rândul său România în categoria recomandată investițiilor. Decizia S&P încheie seria principalelor evaluări programate în 2026 fără pierderea acestui statut. Cele trei agenții au avertizat asupra deficitului și datoriei ridicate și asupra necesității continuării ajustării bugetare.

Înaintea evaluării din octombrie, băncile de investiții avertizaseră că menținerea calificativului în această toamnă nu elimină riscul retrogradării. Citi considera păstrarea ratingului la evaluarea S&P drept scenariul de bază, dar vedea un risc mai ridicat de retrogradare în primul trimestru din 2027 dacă procesul de consolidare fiscală încetinește.