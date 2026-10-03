Autoritățile iordaniene l-au reținut la începutul săptămânii pe Saif al-Din Khader, cunoscut sub pseudonimul Rey, pe care trei persoane familiarizate cu situația îl identifică drept membru-cheie al ShinyHunters. Gruparea de extorcare digitală susține că a compromis sistemele Biroului Federal de Investigații (FBI) și a sustras date despre angajați actuali și foști angajați.

Două dintre persoanele citate de Reuters, preluat de Agerpres, plasează arestarea marți. Tot două surse afirmă că Khader ar coopera cu FBI și cu autoritățile de aplicare a legii pentru identificarea și localizarea celorlalți hackeri din grupare.

ShinyHunters invocă un eșantion cu aproximativ 5.000 de agenți

Pentru a-și susține afirmația, gruparea a prezentat ceea ce a descris drept o captură de ecran a site-ului de recrutare al FBI vandalizat, alături de informații despre aproximativ 5.000 de agenți. Potrivit hackerilor, aceste informații reprezintă doar un eșantion din totalul datelor sustrase.

Eșantionul părea să cuprindă următoarele categorii de informații:

Numele agenților FBI;

Adresele de domiciliu;

Numerele de asigurări sociale;

Misiunile încredințate agenților;

Numele membrilor familiilor acestora, cel puțin în unele cazuri.

ShinyHunters susține că a vizat FBI ca răspuns la un anunț făcut de agenție în mai 2026. Gruparea a explicat motivul invocat pentru atac într-un comunicat publicat pe propriul site de pe dark web, dar și într-o discuție online cu agenția Reuters. În anunțul la care se referă hackerii, FBI detalia metodele folosite de grupare și le recomanda victimelor să nu plătească răscumpărarea cerută de aceasta.

Intruziunile atribuite grupării au vizat și companii

Reuters include între atacurile recente atribuite ShinyHunters un presupus furt de milioane de înregistrări comerciale de la Rockstar Games, dezvoltatorul de jocuri video care a creat seria Grand Theft Auto.

O altă breșă, produsă în luna mai, a vizat platforma educațională Canvas și a provocat perturbări majore în școlile din Statele Unite. În septembrie, compania de inteligență artificială Anthropic a anunțat că a depistat hackeri asociați ShinyHunters în timp ce încercau să îi utilizeze instrumentele.

FBI a refuzat să comenteze orice arestare sau activitate din străinătate. În declarația relatată de Reuters, biroul a precizat că „continuă să investigheze recentul incident cibernetic în care ar fi fost implicat grupul ShinyHunters, colaborând deja cu parteneri pentru arestarea mai multor suspecți, și depune toate eforturile pentru a-i aduce în fața justiției pe toți cei responsabili”.

În privința amplorii furtului de date revendicat, ShinyHunters a susținut că informațiile pe care le-ar fi sustras privesc aproape toți agenții FBI, precum și persoanele care au depus o candidatură pentru a ocupa un post în cadrul biroului.

ShinyHunters a mai transmis: „aproape TOȚI agenții FBI și despre persoanele care au depus o candidatură pentru un post în cadrul FBI”.