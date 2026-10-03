Transgaz a lansat o licitație deschisă pentru primul lot al conductei de gaze Huedin-Lugașu, cu o valoare estimată de până la 108,87 milioane de lei, fără taxa pe valoarea adăugată (TVA). Investiția va fi finanțată din fondurile proprii ale operatorului național de transport al gazelor naturale, potrivit Newsweek România, care citează Agerpres.

Estimarea pentru cantitățile care vor fi achiziționate prin contract, fără eventuale suplimentări, este de 96,17 milioane de lei, potrivit Newsweek România, care prezintă anunțul de participare publicat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP).

Transgaz asigură o parte din materialele și echipamentele necesare

Din totalul achiziției, compania va pune la dispoziția executantului materiale, utilaje și echipamente în valoare de 32,686 milioane de lei. Separat, lucrările sunt estimate între 63,484 milioane de lei și 76,181 milioane de lei. Aceste valori sunt fără TVA.

Contractul are o durată prevăzută de 18 luni. Alegerea câștigătorului se va face pe baza celui mai bun raport între calitate și preț.

Finanțarea investiției vine după un prim semestru din 2026 în care compania a raportat un profit net de 303,658 milioane de lei. Rezultatul este cu 41,49% sub cele 518,969 milioane de lei înregistrate în aceeași perioadă din 2025. Cifra de afaceri a ajuns la 1,594 miliarde de lei, în scădere cu aproape 8%.

Tronsonul traversează comune din trei județe

Primul lot acoperă traseul dintre kilometrii zero și 35. Pe lângă execuția conductei, contractul include alimentarea cu energie electrică, protecția catodică, adică protejarea conductei împotriva coroziunii, și fibra optică.

Amplasamentul se află pe teritoriul următoarelor comune:

Poieni, Ciucea și Negreni, din județul Cluj;

Fildu de Jos și Sâg, din județul Sălaj;

Bratca, din județul Bihor.

Newsweek România consideră proiectul important pentru securitatea energetică regională și pentru extinderea racordărilor în județele Cluj și Bihor.

Societatea Națională de Transport Gaze Naturale (SNTGN) Transgaz răspunde de operarea, întreținerea și dezvoltarea sistemului național de transport al gazelor naturale din România.

Constructorii trebuie să dovedească experiență în lucrări la înaltă presiune

Ofertanții pot participa dacă dovedesc că, în ultimii cinci ani, au realizat lucrări în valoare de cel puțin 63,484 milioane de lei, fără TVA. Pentru atingerea acestui prag pot fi adunate lucrările din maximum cinci contracte.

Lucrările cerute ca experiență trebuie să vizeze sisteme prin care se transportă gaze naturale, instalații în care acestea sunt utilizate sau ambele, cu funcționare în regim de înaltă presiune.

Ofertele pot fi depuse până la 30 octombrie 2026, ora 15:00.