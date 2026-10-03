Grupul celor șapte economii dezvoltate (G7) a anunțat vineri, 2 octombrie 2026, eliberarea a 100 de milioane de barili de petrol și produse petroliere din rezerve, cu începere imediată. Planul prevede o cantitate substanțială de motorină în primele 20 de zile, iar restul volumului urmează să ajungă pe piață în decurs de patru luni.

Țările UE au promis aproximativ 92 de milioane de barili, predominant produse rafinate.

Acordul include angajamentul membrilor de a nu limita exporturile de energie între ei, potrivit Fortune. Unii republicani îi ceruseră președintelui american să oprească exporturile de motorină pentru a reduce prețurile interne.

Președintele american a susținut că interdicția nu fusese niciodată intenționată și a apreciat contribuția Europei și a SUA.

Donald Trump a anunțat vineri, pe rețelele sociale, că eliberarea motorinei din rezerve va începe imediat, în linie cu angajamentul G7.

Analiștii pieței petrolului avertizează că o asemenea interdicție ar putea ieftini temporar motorina, dar ar putea reduce ulterior și oferta de benzină. Explicația ține de funcționarea rafinăriilor: producția de motorină nu poate fi diminuată fără scăderea producției totale.

Eliberarea motorinei în Europa ar putea reduce prețurile americane

Prețul mediu al motorinei în SUA era vineri de 6,37 dolari pe galon, față de recordul de 6,52 dolari atins la 22 septembrie, conform datelor AAA citate de Fortune. Și în Europa, prețurile acestui carburant au atins niveluri record.

Michael Lynch, cercetător la Energy Policy Research Foundation, instituție nepartizană specializată în energie și economie, estimează că folosirea stocurilor europene ar putea reduce exporturile americane de motorină. Această evoluție ar putea coborî prețul din SUA cu 25-50 de cenți pe galon după câteva săptămâni.

Franța, care deține președinția prin rotație a grupului, a anunțat acordul după o videoconferință a liderilor.

„Cantitățile pe care le eliberăm ar trebui, de asemenea, să aducă lichiditate pe piață și să reducă prețurile”, a adăugat președintele francez, referindu-se la disponibilitatea produselor pentru tranzacționare.

Petrolul american s-a ieftinit cu 2% în urma anunțului. Pavel Molchanov, analist de strategie investițională la Raymond James, a apreciat însă că reacția pieței a fost atenuată de o neclaritate importantă: nu se știe dacă cele 100 de milioane de barili suplimentează angajamentul din martie sau reprezintă ultima parte a acestuia.

Războaiele au redus livrările de carburanți

Scumpirea petrolului din care se produce motorina este însoțită de restrângerea livrărilor din mai multe regiuni. Războiul cu Iranul durează de opt luni, perioadă în care prețurile carburanților au crescut în SUA și în alte țări.

Trei evoluții afectează aprovizionarea:

Rusia a interzis exporturile de motorină după atacurile ucrainene cu drone asupra rafinăriilor sale.

Europa nu importă motorină rusească, dar concurează acum pentru cantitățile disponibile cu alți cumpărători ai Rusiei, inclusiv Turcia și țări din America Latină.

Trump a susținut în repetate rânduri că scumpirea carburanților reprezintă un cost justificat pentru a împiedica Iranul să obțină arme nucleare. Războiul și disputele comerciale ale administrației sale au majorat prețurile americane ale petrolului și ale altor bunuri.

Decizia vine înaintea alegerilor americane din 3 noiembrie

Președintele american și Partidul Republican sunt presați să răspundă scumpirilor înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului. Evaluarea publică a activității sale economice a coborât la un nou minim, potrivit sondajului AP-NORC menționat de Fortune.

În aceeași săptămână, și-a acordat calificativul maxim pentru activitatea economică, dar a criticat felul în care administrația își promovează rezultatele.

Folosirea rezervelor reduce protecția Europei în caz de urgență

„Reducerea stocurilor va scădea pentru o vreme prețurile carburanților la pompă, cu prețul unei protecții mai mici pentru Europa în caz de urgență”, a avertizat Jim Krane, cercetător în domeniul energiei la Baker Institute al Rice University, citat de Fortune.

El consideră riscantă consumarea stocurilor de urgență în timpul a două războaie care implică atacuri asupra rafinăriilor și exporturilor. Europa și ceilalți membri G7 vor trebui ulterior să refacă rezervele strategice, operațiune pe care, în mod normal, încearcă să o realizeze atunci când prețurile sunt mici. Krane subliniază însă că nimeni nu știe când vor reveni prețurile mici, iar perspectivele privind prețurile viitoare și acordurile de pace sunt neclare.

Donald Trump a mai declarat: „Nu vom introduce interdicția de export”.