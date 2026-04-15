Amancio Ortega, fondatorul imperiului Inditex, a atins o nouă bornă impresionantă în cariera sa. Omul de afaceri spaniol a devenit cel mai mare proprietar imobiliar din lume, consolidându-și astfel expansiunea dincolo de afacerile cu textile. Portofoliul său este evaluat la aproximativ 25 de miliarde de dolari (21,2 miliarde de euro).

Aflat printre cei mai bogați oameni de pe planetă, cu o avere netă estimată de Forbes la 148 de miliarde de dolari (125,45 miliarde de euro), Ortega ocupă locul al zecelea în topul miliardarilor lumii.

De la haine la clădiri de miliarde

Cum a reușit un magnat din modă să domine o piață atât de diferită? Răspunsul stă în strategia sa de investiții. O mare parte din această expansiune a fost posibilă datorită dividendelor uriașe generate de participația sa majoritară în Inditex (grupul care deține mărci precum Zara, Pull&Bear și Oysho). Banii obținuți au fost reinvestiți constant în imobiliare.

De-a lungul anilor, Ortega a construit o rețea extinsă de proprietăți în diferite țări. Portofoliul său depășește 200 de achiziții majore și îi permite să surclaseze alți mari investitori internaționali din sector.

Ce fel de proprietăți cumpără Ortega?

Hai să vedem ce anume atrage atenția miliardarului. Omul de afaceri, acum în vârstă de 90 de ani, și-a intensificat în ultimii ani activitatea de cumpărare, vizând active de mare anvergură. Acestea includ sedii corporative, complexe comerciale și proprietăți legate de marile companii de tehnologie.

Iar strategia sa este una clară. Se concentrează pe clădiri emblematice, birouri și spații comerciale situate în locații strategice din marile orașe ale lumii. Acest lucru îi consolidează profilul de investitor conservator, care prioritizează proprietățile consolidate în detrimentul operațiunilor riscante. Până la urmă, de ce să riști când ai deja o formulă de succes?

O mișcare calculată.

Un imperiu diversificat

Dar Ortega nu se limitează doar la imobiliare. Prin intermediul companiei sale de investiții, omul de afaceri și-a diversificat prezența și în alte domenii cheie.

Acesta a intrat puternic în sectoare precum energia, telecomunicațiile și infrastructura. Astfel, își lărgește influența în diferite zone economice, demonstrând o viziune pe termen lung care depășește cu mult granițele modei rapide care l-a consacrat.