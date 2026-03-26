Organizațiile Euroconsumers și Football Supporters Europe (FSE) au depus o plângere oficială la Comisia Europeană, acuzând FIFA de abuz de poziție dominantă în vânzarea biletelor pentru Cupa Mondială din 2026. Cel mai ieftin bilet disponibil pentru finală ajunge la 4.185 de dolari (3.611 euro), o sumă de peste șapte ori mai mare decât prețul celui mai accesibil bilet la finala Cupei Mondiale din 2022.

Acuzații de monopol și prețuri exorbitante

FIFA, în calitate de unic organizator al evenimentului și singurul vânzător autorizat pe piața primară, deține o putere imensă asupra biletelor pentru Cupa Mondială din 2026. Euroconsumers, o organizație europeană pentru drepturile consumatorilor, susține că FIFA abuzează de această putere prin prețuri ridicate și o lipsă evidentă de transparență. V-ați gândit vreodată cât de mult poate crește prețul unui simplu bilet?

FIFA a declarat că nu a primit formal plângerea și, asa ca, nu a putut comenta. Un purtător de cuvânt a adăugat că organizația este „concentrată pe asigurarea unui acces echitabil la jocul nostru pentru fanii existenți și potențiali” și că, fiind o organizație non-profit, veniturile Cupei Mondiale sunt reinvestite în cele 211 asociații membre la nivel global. Numai că, pentru mulți fani, prețurile spun o poveste cu totul diferită.

Jean-Philippe Ducart, un fan belgian care a asistat la peste 200 de meciuri ale echipei naționale, a mărturisit: „A fost unul dintre visurile mele să merg în SUA pentru Cupa Mondială. Din păcate, anul acesta nu voi fi acolo. Prețurile sunt pur și simplu prea mari.”

Cum funcționează „prețul variabil”

FIFA utilizează ceea ce numește „preț variabil”, un sistem similar cu cel de prețuri dinamice, în vânzarea biletelor. Aceasta înseamnă că prețul plătit de clienți se poate modifica pe parcursul procesului de vânzare, în funcție de cerere și disponibilitate. O investigație realizată de The Athletic a arătat că prețul biletelor pentru meciurile din Mexic și Canada a crescut cu aproximativ 25% între fazele de vânzare.

Similar, prețul unui bilet din Categoria 1, care include cele mai scumpe locuri situate în rândul inferior, a crescut cu 250 de dolari (232,85 euro) din octombrie până în noiembrie. Els Bruggeman, șefa departamentului de politici și aplicare a legii la Euroconsumers, afirmă că prețurile dinamice sunt profund nedrepte pentru fani și că prețul plătit nu are nicio legătură cu locul obținut. „Așa cum este organizat acum, poți sta lângă cineva la Cupa Mondială care a plătit de trei ori mai puțin decât tine, sau poate de 10 ori mai puțin decât tine, doar pentru că a intrat în coada digitală cu 3 secunde înaintea ta”, a explicat ea.

Euroconsumers militează pentru interzicerea prețurilor dinamice la evenimentele live, deoarece oferta limitată și cererea mare lasă consumatorii cu puțină putere de negociere. Așa că, atunci când FIFA a anunțat că va folosi prețuri variabile, acest lucru a stârnit îngrijorări la Bruxelles. „Am monitorizat foarte atent cum va evolua acest lucru, dar am colaborat și cu Football Supporters Europe, care au auzit că eram foarte activi în privința prețurilor dinamice”, a detaliat Bruggeman. „Ei [FSE] aveau plângerile, aveau experiențele care soseau. Și punând cap la cap informațiile, am reușit să depunem această plângere.”

Mai mult decât prețuri mari – publicitate înșelătoare și taxe ascunse

Plângerea include și alți factori, dincolo de prețurile dinamice și costurile ridicate. Euroconsumers susține că FIFA a folosit publicitate de tip „momeală” (bait advertising), ceea ce este ilegal conform legislației UE privind protecția consumatorilor. Înainte de deschiderea primei faze de vânzare a biletelor, FIFA anunțase că va vinde bilete pentru faza grupelor începând de la 60 de dolari (51,77 euro).

În realitate, puțini fani au reușit să obțină bilete la aceste prețuri, conform comunicatului de presă. Iar dacă clienții doresc să revândă bilete la Cupa Mondială sau să cumpere bilete revândute, FIFA îi încurajează să facă acest lucru prin intermediul FIFA Resale/Exchange Marketplace, în detrimentul concurenților precum StubHub sau Vivid Seats, declarând că propria piață este „modalitatea oficială și sigură”. Piața de revânzare/schimb a FIFA impune apoi o taxă de 15% atât cumpărătorului, cât și vânzătorului.

Plângerea Euroconsumers și FSE notează că acest lucru este extrem de profitabil pentru FIFA, dar „în detrimentul drepturilor și intereselor consumatorilor”. „Nu mai sunt jocuri”, a declarat Els Bruggeman. „Hai să punem capăt acestor prețuri dinamice. Să fim foarte clari cu privire la câte bilete mai aveți [FIFA] și pentru unde. Anunțați în toată transparența care vor fi prețurile.” Euroconsumers a contactat FIFA înainte de vânzarea biletelor pentru a întreba cum va funcționa prețul variabil pentru Cupa Mondială din 2026, dar nu a primit niciun răspuns. Pe bune, cum vine asta?

Ce poate face Comisia Europeană

Euroconsumers și FSE cer Comisiei Europene să ordone FIFA să înceteze utilizarea prețurilor dinamice pentru toate biletele vândute. Bruggeman a declarat că speră ca această problemă să fie soluționată rapid, deoarece o altă extragere de bilete se deschide pe 2 aprilie, iar Cupa Mondială începe în iunie. „Dacă nu avem măsuri până atunci, atunci prejudiciul pentru consumatori va fi ireparabil”, a avertizat ea.

Un purtător de cuvânt al Comisiei a confirmat primirea plângerii și a declarat că „o va evalua conform procedurilor noastre standard”.