Premierul bulgar acuză un oligarh pentru aderarea la planul de pace al lui Trump

Aderarea Bulgariei la controversatul „Board of Peace”, inițiat de Donald Trump, nu reflectă consensul politic din țară, ci a fost „decizia unui singur oligarh”, a declarat premierul interimar bulgar Andrey Gyurov. Într-un interviu acordat joi, acesta a dezvăluit manevrele din spatele unei decizii care a surprins cancelariile europene.

O decizie personală, nu politică

Andrey Gyurov a ținut să clarifice de la bun început lucrurile. „Ar fi o exagerare să spunem că aceasta este poziția Bulgariei”, a afirmat el. Potrivit premierului, totul a fost o mișcare politică orchestrată de o singură persoană cu interese clare. nu a fost vorba de diplomație.

„Nu a fost o chestiune de politică internațională – a fost o chestiune personală a unui oligarh care este sancționat prin Global Magnitsky Act”, a explicat Gyurov. Iar miza era una uriașă pentru personajul din umbră. „Semnarea acestui tratat are legătură cu eliminarea sa de pe această listă de sancțiuni. Nu cred că va funcționa. Ceea ce este surprinzător, din păcate, este influența unui oligarh în anumite partide”, a adăugat el.

Deși nu i-a rostit numele, oligarhul în cauză este Delyan Peevski, o figură extrem de influentă în politica bulgară. În prezent, Peevski este sancționat atât de Statele Unite, cât și de Regatul Unit pentru fapte de corupție și mită.

Un tratat controversat, încă neratificat

Bulgaria a fost una dintre puținele țări din Uniunea Europeană care s-a alăturat inițiativei lansate de Trump în ianuarie. Mișcarea a fost susținută de fostul prim-ministru Rossen Zhelyazkov și aprobată cu doar câteva zile înainte ca guvernul său să se prăbușească, în urma celor mai mari proteste pe care le-a văzut țara în ultimele decenii.

Numai că povestea nu s-a terminat. Gyurov, care conduce un guvern interimar până la alegerile programate pentru 19 aprilie, a subliniat că parlamentul național nu a ratificat încă aderarea. Ba chiar, și dacă ar fi aprobată, decizia ar putea fi contestată la Curtea Constituțională.

V-ați întrebat de ce majoritatea statelor UE stau deoparte? Majoritatea consideră că acest „Board of Peace” încalcă carta Națiunilor Unite, ceea ce face participarea lor imposibilă.

De la Gaza la un mandat global

Inițial, spune Gyurov, inițiativa a fost percepută ca un vehicul pentru reconstrucția Fâșiei Gaza după războiul dintre Israel și Hamas. „Ceea ce am vrut să arătăm este că Bulgaria sprijină un plan extins pentru pace în Gaza”, a precizat el. Dar lucrurile s-au schimbat pe parcurs, odată ce președintele Trump a extins mandatul pentru a acoperi întreaga lume, o mișcare ce necesită o reevaluare.

Analiza juridică a Uniunii Europene a ridicat deja îngrijorări serioase cu privire la domeniul de aplicare, mandatul și structura Consiliului. E drept că un punct nevralgic îl reprezintă puterile aproape absolutiste ale președintelui Trump în calitate de șef, fără o limită de timp clară. Din acest motiv, premierul bulgar este sceptic. „Nu cred că celelalte părți ale tratatului vor fi ratificate”, a conchis el referitor la mandatul global al inițiativei.

Parteneriatele rămân esențiale

În ciuda rolului limitat pe care îl prevede acum pentru Bulgaria în cadrul acestui for, Gyurov a insistat că menținerea unor bune legături diplomatice cu Statele Unite rămâne o prioritate.

„Ceea ce este important este să păstrăm parteneriatele care au funcționat de ambele părți ale Atlanticului de mulți ani. Este important să discutăm”, a declarat el.

Totuși, a încheiat cu o notă care subliniază importanța autonomiei strategice a continentului. „Ceea ce este, si, important este să avem o Europă puternică și care poate sta pe propriile picioare.”