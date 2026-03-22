Presa din Rusia acuză România, Statele Unite și alte țări membre NATO că ar pune la cale un complot pentru a crea un „coridor al morții” în Marea Neagră și Marea Baltică. Într-un articol publicat de mk.ru, se susține, fără dovezi, că Alianța dezvoltă un sistem de rachete antinavă (NSM) menit să blocheze rutele maritime rusești, totul „sub pretextul amenințării militare ruse”.

Cortina de rachete a NATO

Publicația rusă, în articolul intitulat „Coridorul maritim al morții: Cortina de rachete a NATO din Letonia”, susține că Alianța Nord-Atlantică plănuiește „să controleze mări cheie pentru Rusia” prin amplasarea de rachete antinavă Naval Strike Missile (NSM) pe coasta letonă. Dar viziunea este mult mai amplă.

„Arcul de coastă al Mării Baltice, de la Norvegia până în Polonia, incluzând segmentul leton, se transformă într-o linie continuă de tip A2/AD – conceptul NATO de descurajare a unui adversar prin limitarea și împiedicarea accesului și a manevrelor cu ajutorul unei game de arme. Aceasta este capabilă să amenințe orice grup naval al Marinei Ruse care încearcă să-și părăsească bazele. Desfășurarea sa pe scară largă devine un pilon al centurilor A2/AD din regiunea Mării Baltice, Mării Negre și Asia-Pacific”, se arată în articol.

România, inclusă în flancul sudic

Și țara noastră este menționată direct în acest presupus plan. Jurnaliștii ruși susțin că strategia se aplică identic și la Marea Neagră, unde România joacă un rol esențial. Cum vine asta?

„Acțiuni similare se conturează în Bulgaria și România, închizând flancul sudic. În combinație cu capacitățile de recunoaștere aeriană și spațială ale aliaților, se creează o situație în care orice manevră a navelor ruse în partea centrală sau vestică a apelor este anticipată și însoțită de amenințarea unor salve de foc din mai multe direcții”, continuă publicația.

îngrijorarea Moscovei este legată de standardizarea acestor sisteme de armament. „Alegerea sistemului NSM ca standard pentru Norvegia, Polonia, Germania, Marea Britanie, Țările de Jos, Spania, Belgia și Danemarca creează un sistem unificat de rachete, cu muniție, logistică și software comune. Pentru Rusia, aceasta înseamnă că, în cazul unei crize, nu se va confrunta cu o colecție de sisteme disparate, ci cu un singur organism de rachete care se întinde de la Marea Barents până la Marea Neagră”.

O nouă cortină de fier, orchestrată de SUA

Acuzațiile vizează direct Statele Unite, considerate arhitectul acestei strategii globale. Planul nu s-ar limita doar la Europa, ci s-ar extinde până în regiunea Indo-Pacifică. V-ați fi gândit la o asemenea anvergură?

„Pericolul este amplificat de transferul aceleiași logici în regiunea Indo-Pacific. Australia și Japonia integrează NSM în programele lor, iar Filipine, Malaezia și Indonezia manifestă interes. Washingtonul construiește efectiv o centură costieră globală de la Atlanticul de Nord până la Pacificul de Vest”, mai scriu jurnaliștii ruși.

Iar concluzia lor este tranșantă. „Prin finanțarea închiderii mărilor față de Rusia cu ajutorul aliaților săi, Statele Unite creează efectiv un nou tip de cortină de fier – una bazată pe tehnologia rachetelor”.

Producție la scară industrială

Dincolo de strategie, rușii sunt îngrijorați și de capacitatea de producție. E drept că cifrele avansate sunt mari. Aceștia estimează că până în 2028, „capacitatea totală de producție a rachetelor NSM va depăși 1.000 de rachete pe an”.

Un astfel de volum de producție indică o strategie pe termen lung. „Acesta nu mai este un arsenal de rezervă, ci unul la scară industrială, conceput pentru o perioadă prelungită de tensiune ridicată și pentru posibilitatea unui război de intensitate mare”, se mai arată în materialul de presă.

Scopul final, conform publicației ruse, este clar.

„Apariția sistemelor de rachete antinavă NSM în Letonia, Bulgaria sau România are ca scop crearea unor condiții pentru operațiuni țintite împotriva rutelor maritime rusești.”

Rachetele antinavă de tip NSM pot echipa nave de luptă, baterii de coastă, dar și elicoptere. Având o rază de acțiune de 300 de kilometri, acestea pot lovi orice țintă navală din nordul Mării Negre. Potrivit Forțelor Navale Române, aceste sisteme sunt destinate apărării zonelor costiere și de litoral, având capacitatea de a coopera cu nave și aeronave aliate prin canale de comunicații protejate pentru a executa atacuri precise.