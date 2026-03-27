Prețurile europene la gaze naturale au explodat cu 70% de la începutul lunii, pe fondul conflictului din Iran, alimentând temeri privind o nouă criză energetică similară celei din 2022. Indicatorul de referință olandez TTF a sărit de la 38 de euro la 54 de euro pe megawatt-oră, marcând cea mai puternică creștere lunară din septembrie 2021. Iar lucrurile stau destul de prost la nivelul întregului continent.

Depozitele, la cote de avarie

Europa a intrat în această criză deja într-o poziție fragilă. La 24 martie, depozitele subterane de gaze erau pline în proporție de doar 28,4%, echivalentul a 325 terawatt-oră. Cifra este cu 5 puncte procentuale sub nivelul de anul trecut și mult sub media sezonieră din ultimii cinci ani.

Germania se numără printre cele mai expuse state, cu depozitele pline la numai 22,3%, în scădere cu aproape 7 puncte procentuale față de anul precedent. Franța se află într-o situație similară, la 22,1%. Numai ca Olanda (un caz considerat critic pe continent) a ajuns la un nivel de umplere de doar 6,0%, adică 9 TWh, mai puțin de o treime din nivelul de anul trecut. Contrastul cu Peninsula Iberică este izbitor. Portugalia are rezervoarele pline în proporție de 85,3%, în timp ce Spania stă la 55,5%, ambele țări beneficiind de o infrastructură superioară pentru importul de GNL.

Cât de sus pot ajunge prețurile?

Șocul din aprovizionare este structural, nu tranzitoriu. Qatar, al doilea cel mai mare exportator de GNL din lume și un furnizor cheie pentru state UE precum Italia, Belgia și Spania, a confirmat că nu își mai poate onora obligațiile contractuale după atacurile iraniene asupra complexului industrial Ras Laffan. Reparațiile ar putea dura până la cinci ani.

Într-o notă de cercetare, Goldman Sachs și-a majorat prognoza pentru prețul TTF în al doilea trimestru din 2026 la 72 €/MWh. Un scenariu advers, în care fluxurile de energie prin Strâmtoarea Hormuz rămân blocate timp de zece săptămâni, ar putea împinge media de vară peste 89 €/MWh. Într-un scenariu sever, prețul ar putea depăși 100 €/MWh pe parcursul verii.

Un sondaj realizat de Montel News printre analiștii din energie indică riscuri și mai mari. Ole Hvalbye, analist la banca suedeză SEB, avertizează că, în cazul unei suspendări de trei luni a tranzitului prin Hormuz, prețurile ar putea varia între 115 și 155 €/MWh. O închidere de șase luni ar duce la o „stoarcere în stilul anului 2022 sau mai rău”, cu prețuri între 145 și 240 €/MWh, iar umplerea depozitelor pentru iarna viitoare ar deveni „aproape imposibilă”.

Impactul direct în facturi

Pentru consumatorii casnici europeni, șocul este real, dar se transmite inegal. Giuseppe Moles, directorul executiv al Acquirente Unico, organismul public italian care gestionează furnizarea de energie pentru clienții de pe piața reglementată, a explicat mecanismul. La facturile de gaze, transferul este direct. În schimb, la electricitate, impactul este mai diluat la nivel de retail. „Piața de energie electrică încorporează deja o parte din șocul gazelor”, a spus Moles, estimând un efect de câteva puncte procentuale asupra facturilor casnice.

Presiunea se extinde și la carburanți. „Adevăratul blocaj este rafinarea”, a adăugat Moles. În acest context, demersurile premierului italian Giorgia Meloni de a consolida legăturile cu Algeria, deja cel mai mare furnizor de gaze al Italiei, sunt văzute ca „o alegere rațională și importantă”. Totuși, Moles a avertizat: „Algeria poate atenua impactul pentru Italia, dar nu poate neutraliza singură efectele unei crize sistemice în Golf”.

Acesta a concluzionat: „Nu m-aș aștepta la o repetare a scenariului din 2022, ci mai degrabă la o fază de volatilitate sporită, cu vârfuri de preț susținute. Multe vor depinde de reziliența ofertei și de traiectoria cererii globale în lunile următoare”.

Inflația și dobânzile o iau razna

Iar trendul de dezinflație din ultimii trei ani pare să se fi încheiat brusc. Goldman Sachs se așteaptă ca inflația principală din zona euro să sară la 2,7% în martie, de la 1,89% în februarie, aproape în întregime din cauza energiei. Prognoza pentru întregul an 2026 indică o medie de 2,9%, cu un vârf de 3,2% în trimestrul al doilea. „Ne așteptăm ca inflația HICP principală din Germania să crească la 3,0% de la an la an în martie, de la 2,0% de la an la an în februarie”, a declarat Katya Vashkinskaya, economist la Goldman Sachs.

Pentru Banca Centrală Europeană, calculele s-au schimbat radical. Discuția despre noi reduceri de dobândă s-a încheiat. Piețele se așteaptă acum la majorări de 25 de puncte de bază în aprilie și iunie. „BCE nu se mai află într-o poziție bună”, a comentat Chris Williamson, economist șef la S&P Global. V-ați gândit ce înseamnă asta pentru creșterea economică? Ei bine, Goldman Sachs a revizuit în scădere prognoza de creștere a PIB-ului pentru zona euro la doar 0,7% pentru întregul an.

E la fel de rău ca în 2022?

Nu încă. Și poate nici nu va fi. Bill Diviney, șeful departamentului de cercetare macro la ABN AMRO, este de părere că „este puțin probabil ca șocul să fie la fel de mare ca criza energetică din 2022-23, care a rezultat din invazia Rusiei în Ucraina, și nu va lovi economiile din zona euro la fel de uniform ca atunci”.

Cel mai clar semn este decuplarea de pe piețele de electricitate. În timp ce prețurile la gaze au explodat, prețurile medii angro la electricitate abia s-au mișcat, fiind chiar cu 14% mai mici de la începutul anului. Această diferență reflectă accelerarea construcției de surse regenerabile în Europa și revenirea la capacitate maximă a flotei nucleare franceze.

Criza din 2022 a fost un șoc sistemic care a expus toate vulnerabilitățile Europei. Aceasta este mai țintită, mai inegală și, deocamdată, mai gestionabilă. Întrebarea este pentru cât timp va rămâne așa.