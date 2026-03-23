Economia Rusiei s-a contractat cu 2,1% în ianuarie 2026, a anunțat luni președintele Vladimir Putin. Anunțul vine în contextul în care războiul din Ucraina a intrat deja în al cincilea an, iar presiunea sancțiunilor occidentale se resimte tot mai puternic.

Anunțul de la Kremlin

Liderul de la Kremlin a prezentat cifrele îngrijorătoare în timpul unei reuniuni a Cabinetului. „În ianuarie anul acesta, PIB-ul Rusiei a fost cu 2,1% mai scăzut decât în urmă cu un an. Producţia industrială a înregistrat un declin de 0,8%, deoarece au fost mai multe sărbători în 2026 decât în 2025”, a declarat Putin. În consecință, acesta a cerut Guvernului să vină cu măsuri decisive pentru „revenirea pe calea creşterii durabile”.

Efectele economiei de război

Iar semnele de criză nu sunt deloc noi. Trecerea la o economie orientată spre război, după invazia din februarie 2022, a permis Rusiei să mențină o vreme un ritm de creștere economică, susținut de investițiile masive ale statului în armament. Numai că datele din ianuarie arată acum că sectorul apărării nu mai poate compensa declinul din economia civilă. V-ați întrebat cum se traduce asta în cifre concrete?

Banca Centrală taie dobânda

Ca răspuns la aceste evoluții, vineri, Banca Centrală a Rusiei a redus dobânda de politică monetară de la 15,5% la 15%. Mișcarea nu e singulară, luna trecută instituția operând o tăiere similară, de la 16% la 15,5%. „Economia se apropie de o traiectorie de creştere echilibrată”, a transmis Banca Centrală a Rusiei într-un comunicat, menționând că ritmul de creștere a prețurilor a încetinit în februarie.

Instituția a adăugat că va evalua necesitatea unei reduceri suplimentare a ratei „în funcţie de sustenabilitatea încetinirii inflaţiei, de evoluţiile previziunilor privind inflaţia şi o analiză riscurilor reprezentate de condiţiile externe şi interne”. E drept că, timp de doi ani, banca a menținut dobânda la aproape 20% pentru a ține inflația în frâu, în timp ce întreprinderile au criticat faptul că se împrumută la dobânzi atât de ridicate.

Inflație, TVA mărit și deficit bugetar

Cifrele vorbesc de la sine.

Cheltuielile colosale pentru război au alimentat inflația, afectând creșterea PIB-ului. În 2025, de exemplu, rata anuală a inflației s-a situat la aproximativ 5,6% (în scădere de la 9,5% în 2024), dar creșterea economică a încetinit brusc la doar 1%, de la 4,3% în anul precedent. Cum vine asta? Simplu, pentru a acoperi deficitul bugetar (care a ajuns la aproape 50 de miliarde de dolari de la începutul anului), Putin a aprobat o creștere a TVA de la 20% la 22% începând cu 2026.

Veniturile din vânzările de petrol și gaze, care reprezintă circa o cincime din veniturile statului, au fost lovite puternic de sancțiuni, de scăderea prețurilor globale și de atacurile ucrainene asupra infrastructurii energetice, coborând în 2025 la cel mai scăzut nivel de după 2020. Si totuși, în prezent, statul rus beneficiază de pe urma creșterii prețurilor petrolului cauzată de războiul din Orientul Mijlociu, dar și de pe urma ridicării temporare a sancțiunilor americane privind vânzarea de petrol rusesc deja aflat pe mare, o măsură decisă de Washington pentru a stabiliza piața.