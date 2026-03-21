Putin asigură Iranul de sprijinul Rusiei și propune un troc neașteptat SUA

Președintele rus Vladimir Putin i-a felicitat pe liderii iranieni cu ocazia sărbătorii Nowruz, transmițând un mesaj ferm de susținere. Moscova se poziționează ca un partener de încredere pentru Teheran, mai ales într-o perioadă pe care Kremlinul o descrie drept dificilă pentru poporul iranian.

Un prieten loial în vremuri grele

Liderul de la Kremlin a trimis mesaje de felicitare noului lider suprem al Iranului, ayatollahul Mojtaba Khamenei, și președintelui Masoud Pezeshkian cu ocazia Anului Nou iranian. A fost mai mult decât o simplă urare de protocol.

Mesajul a fost clar.

Potrivit Kremlinului, „Vladimir Putin a urat poporului iranian să depăşească încercările grele cu demnitate şi a subliniat că, în acest moment dificil, Moscova rămâne un prieten loial şi un partener de încredere al Teheranului”. Iar această declarație vine în contextul în care Putin a condamnat anterior uciderea liderului suprem iranian, pe care a numit-o „o crimă cinică”.

Sprijin contestat și acuzații la adresa Occidentului

Numai că, dincolo de declarațiile oficiale, amploarea sprijinului real al Rusiei pentru Iran este contestată. Surse iraniene au afirmat că Teheranul a primit, de fapt, puțin ajutor concret din partea Moscovei în cea mai mare criză a țării de la revoluția din 1979.

În schimb, Rusia are o poziție tranșantă față de acțiunile occidentale în regiune. Moscova afirmă că atacurile Statelor Unite și ale Israelului asupra Iranului au aruncat întregul Orient Mijlociu într-o situație extrem de periculoasă și, mai mult, au declanșat o criză energetică globală.

Propunerea secretă pentru Washington

Dar poate cea mai interesantă informație vine de la publicația Politico. Aceasta a relatat că Moscova ar fi propus Washingtonului un schimb neașteptat: Kremlinul ar înceta să mai furnizeze informații Iranului dacă Statele Unite ar opri, la rândul lor, furnizarea de informații Ucrainei despre Rusia. Cum vine asta, un troc direct între marile puteri?

Reacțiile nu au întârziat să apară. Statele Unite au respins ideea, iar Kremlinul a tăiat scurt orice speculație, calificând informația drept falsă.

Limitele parteneriatului strategic

Pana la urma, parteneriatul strategic dintre Rusia și Iran are limitele sale, care nu trebuie ignorate. Acordul dintre cele două țări nu include o clauză de apărare reciprocă, un detaliu esențial în ecuația geopolitică.

Mai mult, Moscova a declarat în repetate rânduri că nu dorește ca Iranul să dezvolte o armă nucleară. Motivul este unul pragmatic: teama că un Iran nuclearizat ar putea declanșa o cursă a înarmării nucleare în tot Orientul Mijlociu.