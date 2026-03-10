Putin îl sună pe președintele iranian la o zi după discuția cu Trump despre război

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a avut marți o convorbire telefonică cu omologul său iranian, Masoud Pezeshkian, într-o mișcare diplomatică ce urmează unei discuții purtate luni cu președintele american Donald Trump pe tema războiului din Iran. Activitatea intensă a Kremlinului subliniază eforturile Moscovei de a se poziționa ca mediator în conflictul din Orientul Mijlociu.

Aceasta este a doua conversație telefonică dintre Putin și Pezeshkian în decurs de doar cinci zile, conform informațiilor transmise de Kremlin și relatate de Digi24. Dialogul se concentrează pe găsirea unor căi de soluționare a crizei care a cuprins regiunea, Moscova menționând în repetate rânduri necesitatea încetării ostilităților.

Propunerile lui Putin pentru Casa Albă

Discuția de marți cu liderul iranian a fost precedată de un dialog de aproximativ o oră între Vladimir Putin și Donald Trump, prima lor conversație din anul 2026. Potrivit consilierului președintelui rus, Iuri Uşakov, discuția a fost „francă” și „constructivă”. În cadrul acesteia, liderul de la Kremlin i-a prezentat preşedintelui Trump „mai multe propuneri pentru o rezolvare politică rapidă a conflictului iranian”.

Mesajul transmis Teheranului

În continuarea eforturilor diplomatice, Putin i-a comunicat direct președintelui iranian poziția Rusiei. Într-un comunicat oficial, Kremlinul a precizat că „Preşedintele rus şi-a reiterat poziţia fermă în favoarea unei dezescaladări rapide a conflictului şi a rezolvării acestuia pe cale politică”. Ca răspuns, preşedintele Masoud Pezeshkian „a mulţumit Rusiei pentru sprijinul acordat, în special pentru ajutorul umanitar oferit Iranului”.

Acuzații de spionaj lăsate fără răspuns

Aceste convorbiri au loc pe fondul unor acuzații grave publicate de The Washington Post și CNN. Potrivit surselor citate, Rusia ar furniza Iranului informații de spionaj privind locația forțelor și activelor militare americane și israeliene, inclusiv nave de război și avioane. Întrebat despre aceste dezvăluiri în cadrul conferinței sale de presă zilnice, purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, a evitat un răspuns detaliat. „Nu avem nimic de spus”, a declarat oficialul de la Kremlin.

Sprijin pentru noul lider suprem al Iranului

Relațiile dintre Moscova și Teheran par să se consolideze și la nivel politic. Luni, președintele Putin și-a exprimat „sprijinul neclintit” față de Republica Islamică după numirea noului ayatollah, Mojtaba Khamenei. Acesta este fiul lui Ali Khamenei, fostul lider suprem care a fost asasinat.