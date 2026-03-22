Atacul iranian asupra bazei americano-britanice de pe insula Diego Garcia demonstrează că și capitale europene precum Berlinul se află în raza de acțiune a tirurilor Teheranului. Avertismentul a fost lansat sâmbătă de șeful Statului Major General israelian, Eyal Zamir, și pune pe jar cancelariile europene. V-ați fi gândit vreodată la un astfel de scenariu?

Racheta care schimbă regulile jocului

La baza declarațiilor stă un eveniment militar concret, cu implicații majore. E drept că nu vorbim despre o simplă amenințare verbală. „Iranul a lansat o rachetă balistică intercontinentală în două trepte, cu o rază de acţiune de 4.000 de kilometri, către o ţintă americană de pe insula Diego Garcia”, a precizat Eyal Zamir.

Implicațiile sunt directe și îngrijorătoare pentru Europa.

„Astfel de rachete nu sunt destinate să lovească Israelul”, a avertizat Zamir, subliniind ținta reală a acestor dezvoltări tehnologice. „Raza lor de acţiune ajunge până în capitalele europene – Berlin, Paris şi Roma se află toate în raza de ameninţare directă”.

Războiul continuă și de Paște

Iar generalul a oferit și o perspectivă asupra conflictului în desfășurare. După trei săptămâni de război, regimul iranian a fost slăbit, a susținut Zamir, afirmând că Israelul se află „la jumătatea drumului” în operațiunile sale. Numai că pauza nu pare să fie o opțiune.

El a avertizat că ofensiva israeliană împotriva Iranului va continua și pe durata Paștelui evreiesc, sărbătoare care începe în seara zilei de 1 aprilie și durează o săptămână (sărbătoarea marchează exodul israeliților din Egipt și eliberarea lor din sclavie).

Replica sfidătoare a Teheranului

De cealaltă parte, Iranul a menținut sâmbătă o atitudine de sfidare. Potrivit postului public de televiziune IRIB, serviciul de informații al Gardienilor Revoluției islamice a declarat că a analizat „punctele vulnerabile ale inamicului”.

Mai mult, se pregătește un nou val de atacuri „folosind strategii noi şi sisteme mai avansate”. În același timp, Gardienii Revoluției și-au reînnoit amenințările cu represalii în cazul unor noi lovituri asupra infrastructurii țării.

O lume „multipolară” cu axa la Teheran

Viziunea iraniană pentru viitorul post-conflict este una complet diferită. Ali Akbar Velayati, consilier în materie de politică externă al liderului suprem, a fost citat de agenția de presă Isna spunând că SUA și Israelul „vorbesc atât de mult despre victorie, de parcă ar încerca să se convingă pe ele însele”.

Dar dincolo de ironii, Velayati a adăugat că lumea va fi diferită după încheierea războiului – „multipolară, cu Iranul ca axă principală a polului islamic”.