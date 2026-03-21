Robert Mueller, fostul director al FBI și procurorul special care a investigat amestecul Rusiei în alegerile prezidențiale din 2016, a încetat din viață la vârsta de 81 de ani. Iar reacția fostului președinte Donald Trump a fost una de o duritate rar întâlnită, declarând că este „încântat” de veste.

Reacție dură de la Trump

La scurt timp după anunțul decesului, Donald Trump a publicat un mesaj pe platforma sa, Truth Social. Fără ocolișuri, fostul președinte a scris: „Robert Mueller tocmai a murit. Bine. Sunt încântat că a murit. Nu va mai putea face rău celor nevinovaţi!”

Cine a fost Robert Mueller

Absolvent al Universității Princeton și veteran al războiului din Vietnam, Mueller provenea dintr-o familie aristocratică, dar a ales o carieră în serviciul public. A preluat conducerea Biroului Federal de Investigații (FBI) în 2001, cu doar câteva zile înainte de atacurile teroriste din 11 septembrie. Mandatul său, care a durat până în 2013, este al doilea ca lungime din istoria agenției, fiind depășit doar de cel al lui J. Edgar Hoover. E drept că Mueller este creditat cu transformarea FBI-ului într-o agenție modernă, axată pe combaterea terorismului, președintele democrat Barack Obama cerându-i chiar să rămână în funcție după expirarea mandatului standard de 10 ani.

Ancheta care a zguduit America

După câțiva ani petrecuți în sectorul privat, Mueller a fost rechemat în serviciul public de către procurorul general adjunct Rod Rosenstein. Misiunea sa? Să preia, în calitate de consilier special, ancheta privind legăturile dintre campania lui Trump și Rusia. Timp de aproape doi ani, echipa sa a desfășurat în tăcere una dintre cele mai controversate investigații din istoria Departamentului de Justiție. Cum a ajuns însă un om cu o asemenea reputație să fie ținta unor atacuri atât de virulente? Până la urmă, ancheta sa a dus la formularea de acuzații penale împotriva a șase asociați ai președintelui, printre care șeful său de campanie și primul consilier pentru securitate națională.

O concluzie neclară privind obstrucționarea justiției

Raportul final, un document de 448 de pagini publicat în aprilie 2019, a identificat contacte substanțiale între campania lui Trump și Rusia, dar nu a stabilit existența unei conspirații criminale. Lucrurile stau însă puțin diferit în privința obstrucționării justiției. Mueller a detaliat eforturile lui Trump de a prelua controlul asupra anchetei, dar a refuzat să decidă dacă președintele a încălcat legea, invocând politica departamentului (care interzice punerea sub acuzare a unui președinte în exercițiu).

Dar, într-un limbaj care a rămas memorabil, raportul nota clar: „Dacă, după o anchetă aprofundată a faptelor, am fi avut încrederea că preşedintele nu a comis în mod clar obstrucţionarea justiţiei, am fi afirmat acest lucru. Pe baza faptelor şi a standardelor legale aplicabile, nu putem ajunge la această concluzie.”

O concluzie care a lăsat loc de interpretări.

Această ambiguitate i-a permis procurorului general de la acea vreme, William Barr, să intervină și să ajungă la propria concluzie: că Trump nu a obstrucționat justiția. Ulterior, Mueller și Barr s-au certat în privat pe marginea unei sinteze de patru pagini publicate de Barr, pe care Mueller o considera o reprezentare inadecvată a concluziilor sale. Audierile din Congres care au urmat i-au dezamăgit pe democrați, Mueller oferind răspunsuri laconice și părând adesea nesigur pe detalii. În lunile următoare, Barr a mers mai departe, demarând procedurile pentru respingerea acuzației de declarații false adusă de Mueller fostului consilier pentru securitate națională Michael Flynn, deși acesta își recunoscuse inițial vinovăția.