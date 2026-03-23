Un general-locotenent din Ministerul Afacerilor Interne al Rusiei propune o soluție radicală pentru monitorizarea online: inteligența artificială. Iurii Jdanov a declarat într-un interviu pentru „Rossiskaia Gazeta” că este necesară instituirea unui control strict asupra rețelelor sociale pentru a identifica rapid conținutul „radical” și „extremist”, dar și „îndemnurile la activități distructive”.

Modelul chinez, sursă de inspirație

Direcția este clară și a fost indicată chiar de oficialul rus. Potrivit acestuia, Rusia trebuie „să ne orientăm spre China, unde IA nu numai că elimină conținutul „interzis” de pe rețelele sociale, dar și impune platformelor să raporteze infractorii către organele de aplicare a legii”.

Și ce anume este interzis în China? Jdanov a subliniat că, datorită acestei abordări, pe rețelele sociale chineze nu sunt tolerate „denaturarea răuvoitoare a fenomenelor sociale”, „exagerarea selectivă a cazurilor negative”, declarațiile critice și pesimiste, precum și „orice replici care provoacă panică”. cam orice formă de critică sau opinie care nu se aliniază cu linia oficială.

De ce acum? Amenințări și lipsă de personal

Justifică Jdanov această mișcare drastică prin existența unor „amenințări de răspândire a conținutului radical anti-rus”. Implementarea unui sistem de supraveghere bazat pe IA ar contracara aceste pericole, susține el.

Dar nu e singurul motiv.

Generalul a adăugat că aceasta reprezintă și o „nevoie actuală” în contextul penuriei de personal cu care se confruntă organele de aplicare a legii din Rusia. Practic, un algoritm ar urma să facă munca pe care nu mai are cine să o facă.

O nouă doctrină a securității informaționale

Iar ideea nu este una izolată. La finalul lunii ianuarie, Dmitri Gribkov, secretar adjunct al Consiliului de Securitate al Rusiei, a declarat că tehnologiile IT occidentale, inclusiv dispozitivele mobile și serviciile de e-mail, sunt folosite pentru a exercita o „influență informatică distructivă” asupra țării. V-ați fi gândit vreodată că simplul telefon din buzunar poate fi văzut astfel?

Aceste „amenințări”, a precizat Gribkov, vor fi incluse în noua versiune a Doctrinei de securitate informațională. Documentul strategic (care este în curs de actualizare) prevede o întărire a controlului asupra spațiului digital în toate etapele, de la crearea până la exploatarea sistemelor, incluzând explicit și soluțiile bazate pe inteligență artificială.

În spatele Marelui Zid Rusesc

Numai că lucrurile sunt deja în mișcare. Autoritățile ruse au început deja să studieze experiența altor state cu regimuri autoritare. Două surse familiare cu situația au declarat pentru Reuters că Moscova analizează modelul Chinei, care funcționează în spatele celebrului „mare firewall”, dar și pe cel al Iranului, unde internetul este oprit frecvent ca răspuns la protestele populației.

Potrivit acestora, oficialii ruși au primit deja ordinul de a găsi o modalitate de a bloca segmente extinse ale internetului, atât cel mobil, cât și cel prin cablu. În paralel, a început și monitorizarea comunicațiilor online ale cetățenilor ruși.

În acest context, Ministerul de Interne a venit și cu o recomandare pentru cetățeni: să nu împărtășească informații personale și propriile opinii în chat-uri, grupuri și forumuri deschise. Motivul invocat de minister este amenințarea reprezentată de persoane străine care ar încerca să implice oamenii în activități ilegale, căutând adesea utilizatori cu o „poziție activă în viață”.