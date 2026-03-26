Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a făcut o declarație surprinzătoare joi, susținând că Donald Trump a făcut alianța mai puternică și mai sigură. Mai mult, Rutte a confirmat că presiunea președintelui american a forțat aliații să se angajeze la o nouă țintă de cheltuieli pentru apărare de 5% din PIB, o justificare a presiunii exercitate de Trump asupra partenerilor.

O țintă de 5% din PIB pentru Apărare

Vorbind la Bruxelles, Mark Rutte a lăudat intervenția președintelui american, considerând că aceasta a fost esențială pentru a aduce toți aliații la ținta de 2% din PIB, un obiectiv pe care state precum Spania, Belgia și Italia l-au ratat decenii la rând. „Nu cred că întreaga Alianță NATO ar fi atins ținta de 2% până în 2025 fără actuala administrație americană”, a declarat Rutte jurnaliștilor.

O schimbare majoră.

Si noua țintă, negociată anul trecut la un summit special pentru Trump la Haga, este și mai ambițioasă. Este vorba despre 5% din PIB, împărțit în două categorii, din care 3,5% trebuie alocat capabilităților militare concrete („hard capabilities”). Rutte a insistat că, fără Trump, NATO nu s-ar fi angajat niciodată la acest obiectiv pe care l-a descris ca fiind ambițios, dar absolut necesar. Până la urmă, cum s-a ajuns aici?

Rusia, amenințarea directă

Iar contextul acestor cheltuieli este clarificat de raportul anual pe 2025 al alianței, prezentat chiar cu această ocazie. Documentul reiterează că Rusia rămâne cea mai „semnificativă și directă amenințare la adresa securității noastre și a păcii și stabilității în zona euro-atlantică”. Raportul notează si că „războiul brutal de agresiune împotriva Ucrainei este susținut de China, Coreea de Nord, Iran și Belarus.”

Sprijin necondiționat pentru operațiunile SUA

Numai că laudele lui Rutte pentru Trump nu s-au oprit aici. Fostul premier olandez, criticat nu de puține ori în Europa pentru atitudinea sa considerată prea conciliantă față de președintele american, a fost nevoit să răspundă la întrebări despre fiabilitatea SUA ca partener (inclusiv pe subiecte precum amenințările de a prelua Groenlanda de la Danemarca, un alt aliat NATO, și războiul cu Iranul).

Rutte a părut să susțină operațiunea militară în curs, condusă de SUA alături de Israel împotriva Iranului, sugerând că „ceea ce fac Statele Unite acum este să degradeze capacitatea (militară)”, iar alternativa ar fi naivă. Apoi a adăugat tranșant: „Și da, aplaud acest lucru.” E drept că NATO nu este implicat direct în conflict.

Coaliție pentru Strâmtoarea Hormuz

Frustrarea lui Trump este legată și de reticența de până acum a aliaților europeni de a răspunde apelului său de a ajuta la redeschiderea Strâmtorii Hormuz. Căzută sub atacurile Iranului ca represalii pentru loviturile SUA-Israel, strâmtoarea este vitală, pe aici trecând o cincime din aprovizionarea globală cu petrol, ceea ce a dus la o spirală volatilă a prețurilor la energie.

Dar Rutte a insistat că țări cheie din NATO – Franța, Germania, Marea Britanie, Olanda, precum și Japonia (țară non-membră) – elaborează planuri pentru a ajuta în regiune. Acest lucru se „întâmplă chiar în timp ce vorbim,” a spus el. Un purtător de cuvânt al ministerului britanic al apărării a confirmat că Regatul Unit și Franța vor prezida discuții militare la sfârșitul acestei săptămâni cu peste 30 de națiuni pentru a forma o coaliție care să redeschidă Strâmtoarea Hormuz, fără a oferi alte detalii.