Kievul acuză oficial că Rusia vinde cereale sustrase din teritoriile ocupate și indică o listă de țări care ar fi implicate în acest comerț ilicit. Autoritățile ucrainene monitorizează atent navele și promit un răspuns ferm, în timp ce un nou diferend diplomatic este pe cale să izbucnească, de data aceasta având în centru Egiptul, cel mai mare importator de grâu din lume.

Acuzații directe de la Kiev

Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei a confirmat că vânzările de cereale furate de către Moscova nu se limitează la un singur caz izolat, ci reprezintă o practică extinsă. Purtătorul de cuvânt al ministerului, Heorhiy Tykhyi, a nominalizat direct statele care au recepționat astfel de transporturi. „Astfel de transporturi au ajuns în Turcia, Egipt, Algeria și în alte câteva țări. Acestea sunt doar cazurile pe care mi le pot aminti din memorie, care s-au întâmplat anterior”, a declarat oficialul.

Avertismentul său a fost tranșant.

„Vedem totul și nu vom lăsa acest lucru fără atenție”, a continuat Tykhyi, adăugând că „acest lucru nu va rămâne fără un răspuns adecvat.” Poziția Kievului este clară: orice entitate, indiferent de naționalitate, care „participă la comerțul ilegal și, efectiv, ajută Rusia să-și finanțeze eforturile de război împotriva Ucrainei” va fi trasă la răspundere.

Egiptul, un partener comercial sub semnul întrebării

Atenția se concentrează acum asupra Egiptului. Nava Asomatos, sub pavilion panamez, a acostat recent într-un port egiptean, transportând peste 25.000 de tone de grâu încărcat în Feodosia, port din Crimeea anexată de Rusia. Iar acesta nu este un caz singular. La începutul lunii, o altă navă, Victoria, sub pavilion rusesc (și aflată deja pe lista de sancțiuni a Kievului), a descărcat în Egipt peste 7.000 de tone de grâu ucrainean provenit din Mariupol.

Într-o analiză publicată recent de Euronews, se evidențiază complexitatea situației, având în vedere relațiile economice strânse dintre Cairo și Moscova. Și, până la urmă, nu e o problemă care să nu aibă ecou în regiune. Când zeci de mii de tone de cereale furate ajung pe piața internațională, prețul de referință este distorsionat, afectând direct profitabilitatea fermierilor români care își vând producția prin portul Constanța.

Promisiuni la nivel prezidențial

Situația este cu atât mai delicată cu cât, la începutul lunii aprilie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a discutat direct problema cu omologul său egiptean, Abdel Fattah El-Sisi. În urma conversației, Zelenski a transmis un mesaj optimist pe platforma X.

„Președintele (El-Sisi) m-a informat că Egiptul nu va mai accepta cereale exportate de Rusia din teritoriile noastre ocupate temporar și, în același timp, este interesat să crească importurile de cereale din Ucraina”, a scris liderul de la Kiev pe 3 aprilie.

O promisiune care, judecând după noile transporturi, pare să fi fost ignorată. Dar ce valoare mai are o asigurare la nivel înalt când faptele de pe teren o contrazic? Kievul a anunțat că va „aborda” Egiptul pentru a cere explicații cu privire la aceste noi cazuri.

Strategia Rusiei: Hub de cereale și energie

Dincolo de incidentele punctuale, se conturează o strategie pe termen lung a Rusiei de a-și consolida rutele de export pentru mărfuri, ocolind sancțiunile occidentale. Egiptul, fiind cel mai mare importator de grâu la nivel global, joacă un rol esențial în acest plan. Conform estimărilor, Cairo a cumpărat aproximativ 7,6 milioane de tone de cereale rusești în acest sezon, un nivel similar cu cel de anul trecut.

Mai mult, e drept că miza este și mai mare. Pe 2 aprilie, președintele rus Vladimir Putin a anunțat că Moscova și Cairo explorează planuri pentru crearea unui „hub comun de cereale și energie” pe teritoriul egiptean. O mișcare strategică menită să asigure Rusiei noi canale de distribuție pentru exporturile sale de energie și materii prime, în contextul presiunii economice exercitate de Occident.