Donald Trump, din nou în centrul unui scandal. De data asta, acuzațiile vizează direct securitatea alianței NATO. Motivul? O potențială intervenție militară în Groenlanda. Da, în Groenlanda. Un congresman republican avertizează că lucrurile pot scăpa de sub control.

Vocea critică este Michael McCaul, reprezentant al statului Texas. A lansat un avertisment dur. A atacat direct planul lui Trump de a anexa Groenlanda, spunând că o mișcare militară ar însemna, nici mai mult, nici mai puțin, decât destrămarea NATO.

De ce Groenlanda a inflamat spiritele?

Totul a pornit de la interesul lui Trump de a cumpăra Groenlanda, o idee pe care autoritățile daneze au respins-o ferm. McCaul clarifică un aspect: nu se opune neapărat trimiterii de trupe. „Dacă vrem să trimitem mai multe trupe militare acolo, putem să facem asta, nu trebuie să invadăm teritoriul”, a spus el pentru ABC This Week. O invazie, însă, ar fi o greșeală colosală.

„Ar duce la desființarea Alianței”

McCaul nu se joacă cu vorbele. Avertismentul său e direct. „O invazie militară din partea lui [Trump] ar întoarce pe dos Articolul 5 al NATO. Și, în esență, ne-ar pune în război cu NATO însăși”, a explicat congresmanul. Care ar fi consecințele? Catastrofale. McCaul a insistat: „Ar duce la desființarea Alianței [NATO] așa cum o știm”. O declarație-șoc.

Amenințări cu tarife vamale

Dar povestea se complică. Trump a trecut la amenințări directe către mai multe țări europene, printre care Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Marea Britanie, Olanda și Finlanda. Motivul e simplu: refuzul lor de a negocia vânzarea Groenlandei. Replica lui Trump? Tarife vamale suplimentare. Deloc o glumă.

Ce urmează?

Suprataxa de 10% ar trebui să intre în vigoare de la 1 februarie. Și nu se oprește aici. Ar putea sări la 25% din 1 iunie. Va merge Trump până la capăt? Sau va da înapoi? Tensiunile transatlantice, însă, ating un nou punct fierbinte.