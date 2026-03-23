Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat duminică că se așteaptă ca statele europene să ajungă curând la un consens în sprijinul Statelor Unite în conflictul cu Iranul. Într-un interviu acordat postului american CBS, în cadrul emisiunii „Face the Nation”, șeful alianței a transmis un mesaj ferm de unitate, în ciuda rezervelor exprimate inițial de mai mulți lideri europeni.

Consens la orizont, în ciuda divergențelor

E drept că, la prima vedere, lucrurile nu stau chiar așa. Tot mai multe state europene și-au exprimat rezervele față de o implicare directă a NATO în conflict, subliniind caracterul defensiv al alianței. Ba chiar au apărut divergențe clare legate de participarea la operațiunile americane pentru securizarea Strâmtorii Hormuz, un coridor important pentru transportul global de petrol.

Și totuși, Mark Rutte pare convins că unitatea va prevala. Întrebat despre poziția aliaților NATO în raport cu operațiunile militare conduse de Donald Trump, șeful NATO a fost tranșant: „Din experiența mea, noi ajungem întotdeauna la un acord”.

Sprijin pentru acțiunile lui Trump

Rutte a evitat cu grijă să critice direct liderii europeni ezitanți. În schimb, a transmis un mesaj de susținere clară pentru acțiunile Washingtonului, încercând să justifice demersul președintelui american.

„El face acest lucru pentru a face întreaga lume mai sigură”, a spus șeful NATO despre Trump.

De ce a întârziat reacția Europei?

Dar de ce a venit reacția Europei atât de greu? Rutte, fost prim-ministru al Olandei, are o explicație legată de strategia militară. Acesta a precizat că reacția mai lentă a europenilor este cauzată de faptul că statele nu au fost implicate în faza inițială a planificării, tocmai pentru a se păstra elementul de surpriză al atacurilor americane și israeliene.

„Înțeleg frustrarea președintelui că lucrurile durează, dar cer și înțelegere, deoarece statele au trebuit să se pregătească fără să știe dinainte”, a declarat acesta.

Paralela dură cu Coreea de Nord

Pentru a-și întări argumentul, Rutte a invocat precedentul periculos al Coreei de Nord, avertizând că negocierile prelungite pot duce la pierderea oricărei șanse de acțiune. Până la urmă, istoria recentă îi dă dreptate.

„Am văzut în cazul Coreei de Nord că, dacă negociezi prea mult, poți pierde momentul în care mai poți acționa, iar acum această țară are deja capacitate nucleară”, a spus el.

Negocierile Statelor Unite și ale aliaților cu Phenianul privind renunțarea la programul nuclear s-au întins pe decenii, fără succes. Acorduri internaționale, inclusiv cele din anii ’90, au eșuat lamentabil pe fondul neîncrederii reciproce, iar Coreea de Nord și-a continuat nestingherită dezvoltarea programelor nucleare și balistice.

Iar avertismentul final este fără echivoc. Potrivit lui Rutte, un Iran dotat cu arme nucleare ar reprezenta „o amenințare clară” pentru Israel, Europa și stabilitatea globală.