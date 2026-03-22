Candidatul socialist Emmanuel Gregoire a câștigat detașat cursa pentru Primăria Parisului, învingând-o pe conservatoarea Rachida Dati în al doilea tur al alegerilor municipale. Fostul adjunct al primarului în exercițiu, Anne Hidalgo, a obținut peste 50% din voturi, contrazicând astfel previziunile care anunțau o luptă strânsă.

Un discurs al victoriei

Gregoire, în vârstă de 48 de ani, a ținut un discurs în fața unei mulțimi entuziaste, imediat după anunțarea primelor rezultate. „Parisul a decis să rămână fidel istoriei sale”, a declarat noul primar, promițând să reziste dreptei și extremei drepte în perioada premergătoare alegerilor prezidențiale de anul viitor.

Iar mesajul său a fost cât se poate de clar. „Parisul va fi inima rezistenței împotriva acestei alianțe a dreptei, care încearcă să ne ia ceea ce avem mai prețios și mai fragil: simpla bucurie de a trăi împreună”, a adăugat el. Pe bune, un mesaj destul de direct pentru scena politică națională.

Continuitate pe două roți

Imediat după discurs, primarul proaspăt ales s-a deplasat cu bicicleta la Primărie. A folosit un Velib’, sistemul emblematic de biciclete în comun al capitalei franceze. Gestul semnalează o continuitate clară cu politicile predecesorilor săi, Bertrand Delanoë și Anne Hidalgo.

Victoria sa vine după 25 de ani de guvernare de stânga, o perioadă care a transformat metropola (cândva extrem de poluată) într-un oraș mult mai verde, plin de piste pentru biciclete și străzi pietonale.

Miza alegerilor

Duminică, urnele s-au deschis la ora locală 8 a.m. (09.00 ora României) pentru turul al doilea al alegerilor locale. V-ați fi așteptat la atâtea alianțe și fuziuni locale într-o singură săptămână? E drept că asta a îngreunat serios orice pronostic, nu doar în capitală, ci și în alte orașe mari precum Marsilia, Lyon sau Toulouse.

Miza a depășit cu mult granițele Parisului.

Au fost chemaţi la vot cetăţenii din 1.580 de localităţi franceze, deși majoritatea și-au desemnat deja aleșii în consiliile locale încă din primul tur. Acesta este considerat ultimul scrutin important din Franța înaintea alegerilor prezidențiale programate pentru 2027.