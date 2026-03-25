Compania de rachete și sateliți a lui Elon Musk, SpaceX, se pregătește să depună actele pentru o ofertă publică inițială (IPO) chiar în această săptămână. Listarea s-ar putea dovedi cea mai mare din istorie, depășind recordul stabilit de Saudi Aramco în 2019.

Cifre care sfideaza gravitatia

SpaceX ar putea urmări să strângă peste 75 de miliarde de dolari (69 de miliarde de euro). Suma este mare mai mare față de estimările anterioare, care se opreau la 50 de miliarde de dolari (46 de miliarde de euro) pentru o potențială listare în vară.

Doar cifra anterioară ar fi spulberat recordul de 29,4 miliarde de dolari (27,1 miliarde de euro) stabilit de gigantul petrolier Saudi Aramco.

Dar lucrurile stau chiar mai spectaculos de atât.

Evaluarea totală a companiei este ținta reală. Analiștii de la Morningstar estimează că SpaceX va fi prezentată investitorilor ca o platformă de afaceri ce țintește o valoare de piață de aproximativ 1,5 trilioane de dolari (1,38 trilioane de euro), adică de circa 94 de ori veniturile sale din 2025. Surse din industrie, însă, plusează cu o evaluare potențială chiar mai mare, de peste 1,75 trilioane de dolari (1,61 trilioane de euro).

Motorul Starlink si planuri lunare

Cum se ajunge la asemenea cifre, pe bune?

Motorul din spatele acestei evaluări astronomice este Starlink, serviciul de internet prin satelit al companiei. Estimările Morningstar arată că SpaceX a generat în 2025 venituri de aproape 16 miliarde de dolari (14,7 miliarde de euro) și un EBITDA de 7,5 miliarde de dolari (6,9 miliarde de euro). Aceste rezultate sunt determinate aproape în totalitate de creșterea explozivă a numărului de abonați la serviciul Starlink.

Iar povestea prezentată investitorilor nu se oprește aici. Ea include și două obiective de implementare a capitalului extrem de ambițioase: centre de date în spațiu și Moonbase Alpha, un oraș lunar auto-sustenabil. E drept că, în privința celui din urmă proiect (orașul de pe Lună), analiștii notează că nu are o cale clară de a genera venituri.

Complicatia numita xAI

Drumul SpaceX către bursă a devenit, însă, mai complex după achiziția din februarie a companiei de inteligență artificială a lui Musk, xAI.

Tranzacția, realizată integral în acțiuni, a structurat xAI ca o filială deținută în totalitate și a evaluat entitatea combinată la aproximativ 1,25 trilioane de dolari (1,15 trilioane de euro).

Si, deși mișcarea a lărgit narativul companiei, transformând-o într-o platformă de infrastructură spațială și AI, adaugă o complexitate de integrare a afacerilor greu de evaluat de către investitori.

Până la urmă, marea necunoscută rămâne. Investitorii trebuie să se bazeze pe date secundare și estimări ale analiștilor pentru a-și face o idee. De ce? Pentru că SpaceX nu a depus niciodată o declarație financiară publică.