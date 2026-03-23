Stânga a păstrat controlul asupra celor mai mari trei orașe ale Franței în alegerile municipale de duminică, asigurându-și o victorie de prestigiu la Paris, cu doar un an înainte de alegerile prezidențiale. În timp ce partidele progresiste sărbătoresc, extrema dreaptă își consolidează poziția în orașele de mărime medie, pregătind terenul pentru bătălia din 2027.

Victorie socialistă în capitală

Învingător detașat în Paris, candidatul socialist Emmanuel Grégoire, în vârstă de 48 de ani, și-a sărbătorit victoria într-un mod simbolic. Fostul prim-adjunct al primarului în exercițiu Anne Hidalgo a mers zâmbitor spre Primărie pe o bicicletă de închiriat. Alegându-l pentru a conduce cel de-al cincilea mandat socialist în capitală din 2001 încoace, „Parisul a decis să rămână fidel istoriei sale”, a declarat el după ce a obținut 50,52% din voturi.

Rivala sa, fosta ministră de dreapta Rachida Dati, a trebuit să se recunoască învinsă cu doar 41,52% din sufragii. E drept că victoria lui Grégoire are o miză mult mai mare decât simpla administrare a capitalei. Noul primar a transformat imediat succesul său într-un avertisment pentru scena politică națională. „Bătălia pentru Franţa va fi violentă”, a prezis el, adăugând că „Parisul va fi inima rezistenţei” la o eventuală alianță între dreapta și extrema dreaptă.

Marsilia și Lyon rămân bastioane ale stângii

Și în sud-estul țării, la Marsilia, actualul primar de stânga, Benoît Payan, a obținut o victorie clară. După ce s-a prezentat ca un scut împotriva partidului de extremă dreaptă Rassemblement National (RN) ajuns „la porţile oraşului”, Payan a câștigat detașat. A obținut 54,34% din voturi, cu 14 puncte procentuale în fața rivalului său de extremă dreaptă, Franck Allisio.

Vizibil emoționat, primarul reales a reacționat: „Acest oraş pe care unii îl credeau pierdut, pe care unii îl credeau câştigat de RN, şi-a arătat cel mai frumos chip în această seară, demonstrând că este capabil să reziste şi că este capabil, încă o dată, să rămână unit”.

Stânga a păstrat și Lyon, al treilea oraș ca mărime din țară. Aici, primarul ecologist Grégory Doucet a câștigat la limită (50,67% din voturi) împotriva lui Jean-Michel Aulas (fostul proprietar al clubului de fotbal Olympique Lyonnais), care a obținut 49,33%. Numai că Aulas, care fusese favorit în sondaje, a denunțat „nereguli” și a anunțat că va depune contestație.

Extrema dreaptă avansează, dar se lovește de un „plafon de sticlă”

Partidul Rassemblement National, devenit principala forță politică la alegerile legislative din 2024, și-a adăugat noi victorii la cele 24 revendicate în primul tur. S-a impus în orașe precum Castres, Carcassonne, Menton și Cannes. totusi, nu a reușit să câștige trofeele mari, precum Toulon, Nîmes sau Marsilia.

„Niciodată RN şi aliaţii săi nu au avut atât de mulţi aleşi în toată Franţa. În câteva zeci de comune. Suntem chemaţi să ne dovedim valoarea (…). Aceste succese nu sunt un final, ci un început”, a declarat Jordan Bardella, președintele RN și favorit în sondaje pentru prezidențialele din 2027. În același timp, unul dintre aliații săi, transfugul de dreapta Éric Ciotti, a câștigat la Nisa, al cincilea oraș ca mărime din Franța.

Priviri ațintite spre 2027 pe fondul unui absenteism record

Abia reales în orașul său natal, Le Havre, fostul prim-ministru Edouard Philippe, deja candidat declarat la alegerile prezidențiale, s-a proiectat imediat în cursa pentru anul viitor. „Există motive de speranţă atunci când toţi cei de bună credinţă se reunesc într-un discurs al adevărului şi resping extremiştii şi soluţiile lor simpliste”, a transmis el susținătorilor săi.

Pe de altă parte, alianțele locale controversate între socialiști, ecologiști și stânga radicală nu au dat roade peste tot. La Toulouse, al patrulea oraș al Franței, primarul de dreapta Jean-Luc Moudenc a fost reales confortabil. Dar dincolo de învingători și învinși, care este marea problemă a acestor alegeri?

O participare istoric scăzută.

Alegerile, care în mod tradițional mobilizează electoratul francez, au fost marcate de o rată de participare de doar 57%, potrivit institutelor de sondare, un minim istoric ce ridică semne de întrebare majore cu privire la angajamentul civic.