Stubb ii propune lui Trump un pact surpriza – ajutor in Iran pentru sustinerea Ucrainei

O propunere neașteptată vine de la Helsinki. Președintele finlandez Alexander Stubb, un partener de golf al lui Donald Trump, sugerează un pact strategic ce ar putea rezolva, dintr-o singură mișcare, atât criza petrolieră din Golf, cât și războiul din Ucraina. Europa ar ajuta SUA să redeschidă Strâmtoarea Ormuz, blocată de Iran, în schimbul sprijinului total american pentru Kiev.

O idee „chiar foarte buna”

Ideea i-a fost prezentată lui Stubb marți, în timpul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri la think tank-ul Chatham House din Londra. Liderul finlandez a părut surprins, dar și impresionat de sugestie. „Cred că este o idee foarte bună”, a spus el, adăugând după o pauză scurtă: „Nu, cred că este chiar o idee foarte bună”.

Stubb a promis că va analiza propunerea mai în detaliu împreună cu echipa sa. E drept că Finlanda nu are resurse pentru a securiza Strâmtoarea Ormuz, dar problema modului în care Trump poate fi convins să sprijine Ucraina este una urgentă pentru întreaga Europă.

Miza reala: Ucraina si resursele SUA

Iar miza este uriașă. Oficialii europeni, inclusiv Stubb, se tem că, pe măsură ce războiul lui Trump împotriva Iranului continuă, lupta Ucrainei împotriva forțelor ruse este tot mai mult îngreunată. V-ați gândit cum se leagă lucrurile? Forțele americane folosesc sute de rachete interceptoare pentru a doborî dronele și rachetele iraniene, lăsând mai puține disponibile pentru Ucraina, care se bazează pe apărarea aeriană pentru a se proteja de barajul continuu de proiectile rusești. În același timp, Trump îl presează pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski să încheie un acord cu Putin, fără a clarifica însă ce garanții de securitate ar oferi America.

Avantajul neasteptat al lui Putin

Dincolo de resursele militare, implicațiile conflictului din Iran sunt „negative” pentru Ucraina și dintr-o perspectivă economică. Creșterea vertiginoasă a prețurilor globale la energie, coroborată cu decizia Washingtonului de a relaxa sancțiunile asupra industriei petroliere ruse, sporește vizibil veniturile lui Vladimir Putin. Stubb a subliniat acest paradox. „Economia rusă se descurca extrem de prost acum câteva săptămâni, iar acum îşi revine”, a adăugat el.

Partener de golf, dar realist

Stubb și Trump au o relație apropiată, cimentată după o întâlnire de șapte ore la golf și un prânz împreună anul trecut. Mai mult, Finlanda tocmai a cumpărat 64 de avioane de vânătoare F-35 de la SUA și găzduiește mii de soldați americani pentru antrenamente în condiții arctice (un detaliu care sigur contează pentru americani).

Numai ca liderul finlandez nu-și face iluzii. „Nu îmi fac iluzii cu privire la cine îl poate convinge pe preşedintele Trump în privinţa vreunui subiect”, a spus Stubb. „Dacă reuşesc să-i transmit o idee din zece cu privire la Ucraina, cred că este bine”, a mărturisit el.

Timpul presează.

Președintele finlandez se teme că negocierile de pace din Ucraina se apropie de un moment al adevărului, care ar putea forța Kievul să accepte un acord nefavorabil, cedând teritoriu lui Putin. Ba chiar, discuțiile s-ar putea prăbuși complet. „Sper că negocierile de pace privind Ucraina nu se vor prăbuşi aşa cum s-au prăbuşit negocierile dintre Iran şi SUA”, a spus Stubb. „Dar timpul va decide”, a încheiat el.