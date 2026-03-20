Armata americană este pregătită să acționeze direct împotriva unui sit petrolier cheie al Iranului. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, a declarat vineri că forțele SUA pot „neutraliza” insula Kharg „în orice moment dacă preşedintele (american Donald) Trump dă ordinul”. Declarația vine ca reacție la informațiile privind un plan al administrației Trump de a pune presiune maximă pe Teheran.

Planuri de blocadă și mii de soldați

Lucrurile par să fie destul de avansate. Se pare că administrația americană are deja în plan fie ocuparea, fie o blocadă totală a insulei Kharg. Scopul este clar: forțarea Teheranului să redeschidă strâmtoarea Ormuz, un punct important pentru comerțul mondial cu petrol. Iar mișcările nu se opresc aici. Donald Trump ia în considerare și desfășurarea a mii de soldați americani pentru a-și consolida operațiunile din Orientul Mijlociu, în timp ce armata se pregătește pentru posibilii pași următori în campania împotriva Iranului.

Viziunea lui Trump: „Zece ani pentru reconstrucție”

Direct și fără ocolișuri, Donald Trump a estimat că Iranului i-ar trebui „zece ani” pentru a se reface după o eventuală ofensivă militară condusă de Statele Unite și Israel. E drept că președintele american a ținut să asigure, la postul MSBNC, că răsturnarea regimului actual nu este obiectivul principal al operațiunii.

„Dacă plecăm acum, le va lua zece ani să se reconstruiască. Dar dacă rămânem mai mult timp, nu îşi vor mai reveni niciodată”, a declarat el.

O declarație tranșantă.

Implicarea României în Strâmtoarea Ormuz

În acest context tensionat, și România face o mișcare pe scena internațională. Nicușor Dan a anunțat că țara noastră se alătură declarației comune a Marii Britanii, Franței, Germaniei, Italiei, Olandei și Japoniei. toate aceste state vor să participe la asigurarea libertății de navigație în Strâmtoarea Ormuz, o arteră comercială esențială.

Avertisment pentru Europa

Numai că nu toată lumea este de acord cu strategia actuală. Un fost consilier pe probleme de securitate al lui Donald Trump a criticat dur reacția, în opinia sa slabă, a liderilor europeni la situația din Iran. Acesta a avertizat că atitudinea lor este o „greșeală” care l-ar putea determina pe liderul de la Casa Albă să reducă sprijinul pentru Ucraina. V-ați gândit vreodată la o astfel de legătură? Fostul oficial a fost categoric: „Războiul cu Iranul este războiul Europei”.

Tensiunile din regiune deja produc efecte concrete, dincolo de declarații. Un proiectil, probabil un fragment de rachetă sau de interceptor, a căzut vineri în cartierul evreiesc din Orașul Vechi al Ierusalimului, în apropierea zidurilor acestuia și a locurilor sfinte, alimentând și mai mult temerile legate de o escaladare, pe fondul acuzațiilor că „Regimul Iranian trage fără discriminare”.