Oficialii americani au detectat drone neidentificate deasupra bazei militare din Washington unde locuiesc secretarul de stat Marco Rubio și secretarul apărării Pete Hegseth. Incidentul, petrecut într-o singură noapte din ultimele 10 zile, a dus la intensificarea imediată a măsurilor de securitate, însă oficialii nu au stabilit încă de unde proveneau aparatele de zbor.

Securitate sporită și alertă globală

Observarea dronelor a fost suficientă pentru a declanșa o reuniune la Casa Albă, menită să stabilească un plan de reacție. Iar contextul este unul tensionat. Armata monitorizează mult mai atent potențialele amenințări pe fondul atacurilor lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului. Până la urmă, nu e de joacă.

Ca urmare, SUA au emis o alertă de securitate globală pentru misiunile diplomatice. Marți, Departamentul de Stat a ordonat tuturor misiunilor diplomatice americane din întreaga lume să efectueze „imediat” evaluări de securitate, invocând „situația actuală și în evoluție din Orientul Mijlociu și potențialul de efecte colaterale”. Mai mult, Baza Comună McGuire-Dix-Lakehurst din New Jersey și Baza Aeriană MacDill din Florida și-au ridicat nivelul de protecție a forțelor la „Charlie”. Cum vine asta? E o desemnare care înseamnă că un comandant are informații ce indică posibilitatea unui atac. Singurul nivel de alertă mai ridicat, Delta, este pentru cazul în care un atac a avut deja loc sau este iminent.

Oficialii, vizați direct

Prezența dronelor deasupra Fortului McNair i-a determinat pe oficiali să ia în considerare chiar mutarea lui Rubio și Hegseth. Un înalt oficial al administrației a confirmat că secretarii nu s-au mutat, deși locația reședințelor lor din bază a fost făcută publică de mai multe surse media încă din octombrie.

Purtătorul de cuvânt șef al Pentagonului, Sean Parnell, a refuzat să comenteze incidentul. „Departamentul nu poate comenta mișcările secretarului din motive de securitate, iar raportarea unor astfel de mișcări este extrem de iresponsabilă”, a spus el.

FBI intră pe fir

La Baza Aeriană MacDill, sediul Comandamentului Central al SUA (responsabil pentru operațiunile militare americane împotriva Iranului), facilitățile au fost închise de două ori săptămâna aceasta. FBI investighează acum un pachet suspect care a dus la închiderea centrului pentru vizitatori luni, iar miercuri un alt incident de securitate nespecificat a blocat baza timp de câteva ore.

„Pentru a asigura siguranța și securitatea personalului nostru și a misiunii, comandanții ajustează nivelul de securitate al instalațiilor lor în conformitate cu evaluările locale ale amenințărilor”, a declarat un purtător de cuvânt al Forțelor Aeriene.

Un tipar care se repetă

Dar amenințările nu sunt noi. V-ați gândit vreodată cât de des se întâmplă asta? Amenințări similare cu drone au apărut în jurul președintelui Donald Trump și al altor oficiali de rang înalt în ultimii ani, mai ales după ce liderii iranieni au căutat răzbunare pentru atacul american care l-a ucis pe generalul iranian Qasem Soleimani în 2020.

În timpul campaniei prezidențiale din 2024, echipa de protecție a lui Trump a întâlnit în repetate rânduri drone neidentificate, inclusiv la o conferință de presă din Los Angeles. În septembrie, oficialii l-au informat pe Trump că Iranul dorea să-l ucidă și avea mai multe echipe de asasini în țară. Chiar și fostul secretar de stat Mike Pompeo și fostul consilier pentru securitate națională John Bolton au primit protecție extinsă din partea administrației Biden din cauza amenințărilor iraniene, protecție pe care Trump a eliminat-o în 2025.

Fort McNair, unde au fost văzute dronele, găzduiește Universitatea Națională de Apărare și unii dintre cei mai înalți oficiali militari. Deși nu a găzduit în mod tradițional lideri politici, un număr tot mai mare de oficiali (inclusiv secretarul Departamentului Securității Interne, Kristi L. Noem, care își încheie mandatul) s-au mutat în baze din zonă, invocând motive de securitate.