Administrația Trump pregătește o cerere de finanțare de urgență de 200 de miliarde de dolari pentru operațiunea militară din Iran. Și totuși, președintele american susține că războiul este „practic încheiat”. La trei săptămâni de la începerea conflictului, mesajele de la Washington sunt tot mai neclare, adesea în contradicție cu realitatea de pe teren.

Mesaje contradictorii de la Casa Albă

Declarațiile lui Donald Trump sunt, la prima vedere, de neînțeles. Liderul de la Casa Albă a afirmat că războiul „se apropie de final”, dar bombardamentele și atacurile cu rachete ale SUA și Israelului asupra țintelor iraniene continuă neabătut. Mai mult, noi forțe terestre americane, inclusiv o unitate expediționară a Marinei, se îndreaptă acum spre regiune.

Trump susține că armata iraniană „a dispărut”. Numai că dronele și rachetele iraniene continuă să lovească ținte în regiune, extinzându-se până la baza comună SUA-Marea Britanie din Diego Garcia. Deschiderea Strâmtorii Ormuz, punctul geografic cheie prin care trece 20% din exporturile mondiale de petrol, ar fi o „manevră militară simplă”, însă, deocamdată, doar navele aprobate de Teheran pot tranzita zona.

Ultimatum pe rețelele sociale

Într-o postare de sâmbătă seara pe Truth Social, cel de-al 47-lea președinte american a amenințat direct Teheranul. Avertismentul său a fost clar: dacă Iranul nu „deschide complet, fără amenințări” Strâmtoarea Ormuz în 48 de ore, armata SUA va începe să vizeze centralele electrice iraniene, „începând cu cea mai mare”.

Dar, cu doar o zi înainte, tot el publicase o listă cu obiectivele militare americane, despre care spunea că sunt „foarte aproape” de a fi îndeplinite. Acestea includeau slăbirea armatei iraniene, a infrastructurii sale de apărare și a programului nuclear. V-ați întrebat ce lipsea de pe listă? Păi, tocmai securizarea Strâmtorii Ormuz și orice referire la o schimbare de regim sau la „capitularea necondiționată” pe care Trump o cerea insistent la începutul conflictului.

Miza insulei Kharg

Lucrurile stau puțin diferit pe teren.

O unitate expediționară a Marinei, cu aproximativ 2.500 de soldați de luptă, a fost trimisă din Japonia spre Orientul Mijlociu și ar trebui să ajungă în zilele următoare. O altă forță similară a părăsit California și este așteptată la mijlocul lunii aprilie. Analiștii militari sugerează că SUA ar putea plănui cucerirea insulei Kharg, o fâșie de pământ de 3 km² unde se află principalul terminal de export de petrol al Iranului. O astfel de mișcare ar putea (cel puțin în teorie) să întrerupă livrările de petrol ale țării, forțând Teheranul să facă concesii mai mari.

Întrebat vineri despre trimiterea de trupe terestre, Trump a declarat că nu o va face, dar a adăugat: „Dacă aș face-o, cu siguranță nu v-aș spune”. Amenințarea a determinat un răspuns rapid din partea presei de stat iraniene, care a anunțat că orice atac asupra insulei Kharg ar determina Iranul să provoace „instabilitate” în Marea Roșie și să „incendieze” instalațiile energetice din întreaga regiune.

Reacții prudente la Washington

Dincolo de mișcările de trupe, cererea de finanțare de 200 de miliarde de dolari sugerează că, departe de a se încheia, Casa Albă se pregătește pentru o luptă lungă și costisitoare. Reacția inițială din Congres, chiar și din partea aliaților republicani ai lui Trump, a fost, în cel mai bun caz, prudentă.

Chip Roy, congresman republican din Texas, a pus punctul pe i. „Vorbim despre trupe pe teren. Vorbim despre acest tip de operațiune de lungă durată”, a declarat el. „Au de oferit mult mai multe informații și de dat mult mai multe explicații cu privire la modul în care vom finanța acest demers și care este misiunea de îndeplinit.”