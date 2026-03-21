Rafinăriile din India se pregătesc să reia achizițiile de petrol iranian, iar alți jucători din Asia analizează serios aceeași posibilitate. Decizia vine după ce Washingtonul a suspendat temporar sancțiunile pentru a calma criza energetică declanșată de războiul dintre Statele Unite, Israel și Iran, au declarat sâmbătă mai mulți traderi.

O derogare de 30 de zile

Administrația Trump a emis vineri o derogare de 30 de zile de la sancțiuni pentru achiziția de petrol iranian care se află deja pe mare, a confirmat secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent. Potrivit Office of Foreign Assets Control, derogarea se aplică petrolului încărcat pe orice navă (inclusiv petroliere aflate sub sancțiuni) până la data de 20 martie și care trebuie descărcat până la 19 aprilie. Nu e prima oară când se întâmplă asta. Este a treia oară de la începutul războiului când Statele Unite suspendă temporar sancțiunile asupra petrolului iranian.

Cât petrol este, de fapt, disponibil?

Dar despre ce cantități vorbim, mai exact? Potrivit lui Emmanuel Belostrino, manager senior la compania Kpler, „aproximativ 170 de milioane de barili de petrol iranian se află în prezent pe mare, pe nave răspândite din Golful Persic până în apele din apropierea Chinei”.

O gură de oxigen, dar nu o soluție pe termen lung.

Iar cifrele diferă ușor în funcție de sursă. Firma de consultanță Energy Aspects estima pe 19 martie că între 130 și 140 de milioane de barili de petrol iranian se află pe mare. Această cantitate este echivalentul a mai puțin de 14 zile din pierderile actuale de producție din Orientul Mijlociu.

India și China, cu ochii pe petrolul iranian

Trei surse din rafinăriile indiene au confirmat că vor cumpăra petrol iranian. Acum așteaptă instrucțiuni clare de la guvern, dar și lămuriri din partea Washingtonului privind detaliile, cum ar fi condițiile de plată. E drept că rafinăriile din India, cu rezerve mult mai mici decât alți mari importatori asiatici, s-au grăbit recent să contracteze petrol rusesc după ce Statele Unite au ridicat temporar sancțiunile.

Si alte rafinării din Asia verifică dacă pot cumpăra petrol iranian. Până la urmă, China a rămas principalul client al petrolului iranian după reimpunerea sancțiunilor în 2018 din cauza programului nuclear al Teheranului. Rafinăriile independente chineze au cumpărat anul trecut aproximativ 1,38 milioane de barili pe zi, atrase de reducerile mari de preț.

Provocări logistice și birocratice

Numai că lucrurile nu sunt atât de simple. Achiziția petrolului iranian ar putea fi complicată de incertitudinile privind modalitățile de plată. O altă problemă este faptul că o mare parte din acest petrol se află pe nave vechi, parte a așa-numitei „flote din umbră”.

În plus, după reintroducerea sancțiunilor americane la sfârșitul anului 2018, petrolul iranian a fost vândut în mare parte prin intermediul unor traderi terți. Asta deși unii foști cumpărători aveau obligații contractuale să cumpere direct de la compania National Iranian Oil Co. Un trader din Singapore a rezumat bine situația: „De obicei durează ceva timp pentru a rezolva aspectele de conformitate, administrative şi bancare, dar cred că oamenii vor încerca să facă acest lucru cât mai repede”.

Asia depinde de Orientul Mijlociu pentru aproximativ 60% din aprovizionarea cu petrol. Iar închiderea aproape completă a Strâmtorii Ormuz în această lună obligă rafinăriile din regiune să funcționeze la capacitate redusă și să reducă drastic exporturile de combustibili.