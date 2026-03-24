Ministrul de Externe al Ungariei, Péter Szijjártó, a recunoscut că îl contactează în mod regulat pe omologul său rus, Serghei Lavrov, în timpul ședințelor private ale Uniunii Europene. Confirmarea vine după ce guvernul de la Budapesta catalogase inițial aceste informații drept știri false, în urma unui articol publicat de The Washington Post.

De la „fake news” la confirmare oficială

La început, guvernul ungar a respins vehement acuzațiile, etichetându-le drept simple minciuni. Numai ca, luni seara, ministrul Szijjártó a confirmat personal apelurile telefonice, argumentând că deciziile UE privind energia, industria auto și securitatea afectează direct relațiile Ungariei cu parteneri din afara blocului comunitar. E drept că dezvăluirile au pus Budapesta într-o lumină proastă la Bruxelles.

Acuzațiile sunt explozive.

Statele membre UE sunt legate prin principiul cooperării sincere, iar conținutul unor astfel de întâlniri este, prin definiție, confidențial. Luni, Comisia Europeană a cerut Ungariei să clarifice situația, descriind rapoartele drept „îngrijorătoare”.

Justificarea ministrului: „Asta înseamnă diplomația”

Pus în fața faptului împlinit, Szijjártó a oferit o explicație care, pentru mulți oficiali europeni, sună mai degrabă a sfidare. V-ați gândit vreodată cum se apără un oficial prins pe picior greșit? Hai să vedem.

„Da, aceste probleme trebuie discutate cu partenerii noștri din afara Uniunii Europene. Vorbesc nu doar cu ministrul rus de Externe, ci și cu omologii noștri americani, turci, israelieni, sârbi și alții, înainte și după ședințele Consiliului Uniunii Europene”, a declarat Szijjártó. Iar apoi a adăugat, pe un ton tranșant: „Ceea ce spun poate suna dur, dar diplomația înseamnă să vorbești cu liderii altor țări”.

Tensiuni politice și legături strânse cu Kremlinul

Dezvăluirile vin într-un moment de maximă tensiune politică în Ungaria, înaintea alegerilor parlamentare. Partidul Fidesz al premierului Viktor Orbán se confruntă cu o provocare serioasă din partea partidului Tisza, condus de Péter Magyar (care, conform sondajelor, se află în fruntea preferințelor). Guvernul Orbán este unul dintre puținele din Europa care menține legături regulate și deschise cu Kremlinul.

Ungaria continuă să importe volume mari de combustibili fosili din Rusia, în ciuda presiunilor UE de a reduce dependența energetică de Moscova. Dincolo de telefoane, cifrele arată o relație mult mai profundă.

Și nu sunt doar vorbe. Péter Szijjártó a vizitat Moscova de 16 ori de la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina, în februarie 2022. Cea mai recentă călătorie a sa a avut loc pe 4 martie, când s-a întâlnit la Kremlin cu președintele rus Vladimir Putin.