Tensiuni în Irak – șase soldați francezi răniți și un avion SUA prăbușit

Conflictul din Orientul Mijlociu, ajuns în a 14-a zi, escaladează periculos. Un avion militar american s-a prăbușit în Irak, iar șase soldați francezi au fost răniți într-un atac cu drone asupra unei baze din nordul țării. În paralel, la Ierusalim, amenințările cu rachete venite dinspre Teheran au dus la suspendarea rugăciunilor în lăcașurile sfinte.

Avion militar american prăbușit

Comandamentul Central al SUA a confirmat, la scurt timp după miezul nopții, prăbușirea unei aeronave militare de realimentare KC-135. Incidentul a avut loc în vestul Irakului, într-o zonă descrisă de armată drept „spațiu aerian prietenos”. Oficialii americani au precizat că a fost vorba de un „incident” în care au fost implicate două avioane, dar au exclus din start varianta unui „foc ostil sau foc prietenos”. Al doilea aparat de zbor implicat a reușit să aterizeze în siguranță.

Într-o declarație publicată pe rețelele de socializare, Comandamentul Central al SUA a oferit primele detalii. „Comandamentul Central al SUA este la curent cu pierderea unei aeronave de realimentare KC-135 a SUA. Incidentul a avut loc în spațiu aerian prietenos în timpul Operațiunii Epic Fury, iar eforturile de salvare sunt în curs. Două aeronave au fost implicate în incident. Una dintre aeronave s-a prăbușit în vestul Irakului, iar…”, se arată în comunicatul oficial, care menționează că eforturile de salvare sunt în plină desfășurare.

Șase soldați francezi răniți

Nu doar americanii au avut probleme în Irak. Șase militari francezi au fost răniți după ce baza militară în care se aflau, în nordul țării, a fost vizată de un atac cu drone. Obiectivul, utilizat în comun de forțele franceze și de luptătorii kurzi Peshmerga, se află în zona Makhmur, la sud-vest de orașul Erbil. Guvernatorul regional, Omed Koshnaw, a confirmat atacul.

Armata Franței a reacționat rapid, confirmând incidentul. Potrivit acesteia, soldații răniți erau angajați în activități de antrenament anti-terorist alături de partenerii irakieni. Aceștia au fost transportați de urgență la cel mai apropiat centru medical pentru îngrijiri. Pe lângă acest eveniment, o sursă din domeniul securității a declarat pentru Sky News că și doi soldați americani au fost răniți miercuri seara, în urma unor atacuri similare cu drone asupra unei baze militare situate în incinta Aeroportului Internațional Erbil.

Ierusalimul sub amenințarea rachetelor

Tensiunea se simte puternic și în Israel. Rugăciunile din lăcașurile sfinte din Ierusalim au fost „temporar suspendate”, o decizie drastică luată ca urmare a amenințărilor Iranului privind posibile atacuri cu rachete. Informația provine dintr-un comunicat de presă al Ministerului de Externe al Israelului, care subliniază gravitatea situației.

Lucrurile sunt cât se poate de serioase. Potrivit aceluiași comunicat, pericolul este real și iminent. „Una dintre ele a lovit la câteva sute de metri de Orașul Vechi, Zidul de Vest, Moscheea Al-Aqsa și Biserica Sfântului Mormânt”, se precizează în document. În fața acestui risc, autoritățile au decis că rugăciunile „la toate siturile sfinte” trebuie oprite pentru a proteja viețile credincioșilor, o măsură fără precedent care reflectă starea de alertă maximă din regiune.