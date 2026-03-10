Tragedie în Elveția: Morți și răniți după ce un autobuz a explodat

O explozie violentă a zguduit un autobuz local din vestul Elveției, lăsând în urmă morți și răniți. Martorii oculari descriu o scenă de coșmar, susținând că tragedia a fost provocată de un bărbat care și-a dat foc în interiorul vehiculului.

Incidentul a avut loc marți seara, 10 martie 2026, în orășelul Kerzers din cantonul Fribourg. Potrivit publicației Adevarul, care citează poliția locală, alerta a fost dată în jurul orei 18:25. Poliția cantonului Fribourg a confirmat pe Facebook că „în această marţi, 10 martie, către ora (locală) 18.25 (19.25, ora României), un incendiu a izbucnit într-un autobuz (…) la Kerzers”.

Bilanț tragic confirmat de autorități

Autoritățile elvețiene au anunțat un bilanț sumbru, fără a oferi deocamdată cifre exacte. Într-o comunicare oficială, poliția a transmis că „mai multe persoane au fost rănite, iar mai multe persoane au murit. Intervenţia salvatorilor este în curs. Cauzele nu sunt cunoscute pentru moment”. Anchetatorii lucrează pentru a stabili circumstanțele exacte ale incendiului devastator.

Mărturii șocante: Un bărbat s-ar fi autoincendiat

Primele informații de la fața locului, neconfirmate încă oficial, indică un gest extrem. Martorii au declarat presei elvețiene că un bărbat ar fi turnat benzină în interiorul autobuzului, după care și-a dat foc. Gestul său ar fi declanșat flăcări rapide și intense, care s-au ridicat la câțiva metri înălțime, cuprinzând rapid întregul vehicul. Poliția a precizat că nu a verificat încă aceste mărturii și că va oferi mai multe detalii în cadrul unei conferințe de presă.

Intervenție de amploare la fața locului

O mobilizare masivă de forțe a urmat imediat după explozie. Echipaje de pompieri, poliție și un elicopter de salvare au intervenit rapid în Kerzers pentru a stinge incendiul și a acorda primul ajutor victimelor. Cel puțin o persoană rănită grav a fost transportată cu elicopterul la Spitalul Universitar din Zurich. Identitatea bărbatului suspectat că a provocat tragedia și motivele posibile ale faptei sale rămân, pentru moment, necunoscute.