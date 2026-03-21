Trump anunță o reducere treptată a acțiunilor militare împotriva Iranului

Președintele american Donald Trump a surprins vineri seară, anunțând pentru prima dată că ia în calcul o „reducere treptată” a operațiunilor militare împotriva Iranului. Anunțul vine după trei săptămâni de conflict care au afectat economia globală și la scurt timp după ce liderul de la Casa Albă exclusese orice idee de armistițiu.

O destindere neașteptată

Într-o postare pe rețeaua sa socială, Truth Social, Trump a oferit o perspectivă nouă asupra conflictului, care pare să contrazică retorica dură de până acum. Mesajul a fost transmis vineri seară și a fost cât se poate de direct.

„Suntem pe punctul să ne atingem obiectivele, în timp ce luăm în considerare o reducere treptată a eforturilor noastre militare semnificative în Orientul Mijlociu împotriva regimului terorist iranian”, a scris preşedintele SUA.

Declarații contradictorii de la Casa Albă

Numai că lucrurile stau puțin diferit la o privire mai atentă. Această declarație contrastează puternic cu atitudinea afișată cu doar câteva ore mai devreme, când Trump a exclus categoric orice încetare a focului în această etapă a conflictului. „Ştiţi, nu există un armistiţiu atunci când, la propriu, îl anihilezi pe adversar”, le-a spus el reporterilor în timp ce părăsea Casa Albă pentru a ajunge în Florida. Mai mult, anunțul despre reducerea treptată coincide cu relatări din mai multe publicații americane despre o viitoare desfășurare de forțe militare suplimentare în regiune. V-ați gândit cum se împacă, până la urmă, aceste două mesaje?

Miza economică a conflictului

Dincolo de mișcările de trupe, impactul economic este deja vizibil. Războiul, care durează de trei săptămâni, a început să afecteze serios activitatea globală și să ducă la creșterea prețurilor la energie. Drept răspuns, Statele Unite au anunțat o măsură menită să calmeze piețele. Mai exact, au autorizat vânzarea și livrarea de petrol iranian care se afla pe nave înainte de data de 20 martie. Această derogare (o decizie de relaxare a sancțiunilor) este valabilă până pe 19 aprilie.

Un orizont de 4-6 săptămâni

Iar administrația pare să aibă un calendar clar, cel puțin la nivel declarativ. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a clarificat pe platforma X că misiunea are un termen estimat. Potrivit acesteia, preşedintele şi Pentagonul „prevăzuseră că va dura între 4 şi 6 săptămâni pentru a finaliza misiunea”.

Un termen destul de precis.

Așadar, în timp ce Casa Albă vorbește oficial despre finalizarea misiunii în maximum șase săptămâni și chiar despre o reducere a efortului militar, surse din presă indică o posibilă suplimentare a forțelor în Orientul Mijlociu.