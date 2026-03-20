Trump avertizează Iranul – reconstrucția va dura 10 ani după un atac al SUA

Donald Trump a venit cu o estimare tranșantă: Iranului i-ar lua nu mai puțin de „zece ani” pentru a se reface după o eventuală ofensivă militară condusă de Statele Unite și Israel. Președintele american a dat asigurări, în cadrul unui interviu la postul MSBNC, că răsturnarea regimului actual nu reprezintă obiectivul principal al operațiunii.

„Nu își vor mai reveni niciodată”

Declarația care pune pe jar scena internațională a fost făcută pe un ton categoric. Trump a detaliat scenariul pe care îl are în vedere pentru Iran, în funcție de durata unei potențiale prezențe militare americane în regiune. Până la urmă, cum stau lucrurile în viziunea sa?

„Dacă plecăm acum, le va lua zece ani să se reconstruiască. Dar dacă rămânem mai mult timp, nu îşi vor mai reveni niciodată”, a declarat el.

Interviul acordat jurnalistei Ruhle de la MSNBC s-a concentrat în mare parte pe conflictul cu Iranul. Numai ca agenda discuțiilor a fost mult mai largă, acoperind o paletă variată de subiecte fierbinți, de la NATO și războiul dintre Rusia și Ucraina, la situația din Cuba și chiar turul doi al alegerilor pentru Senat din Texas.

Insula Kharg, țintă strategică

Iar amenințările nu se opresc la nivel declarativ. Casa Albă a transmis un mesaj direct și fără echivoc prin intermediul purtătoarei de cuvânt Anna Kelly. Într-o declarație pentru agenția AFP, aceasta a confirmat că un punct nevralgic pentru industria petrolieră iraniană este în vizorul armatei americane.

Mai exact, armata poate „neutraliza” insula Kharg, „oricând, dacă preşedintele Trump va da ordinul”.

Această afirmație vine în contextul în care publicația Axios a scris că guvernul american ar lua în considerare chiar ocuparea sau blocarea insulei. E drept că informația nu este confirmată oficial, dar se adaugă la un tablou îngrijorător, completat de știrile din mai multe surse media americane privind desfășurarea a mii de militari suplimentari în Orientul Mijlociu.

De la drone la săli de bal

V-ați fi gândit că în mijlocul discuțiilor despre un potențial război, președintele american ar fi preocupat de arhitectura Casei Albe? Discuția cu Trump a luat o turnură neașteptată când acesta a vorbit despre lucrările de construcție pe care le coordonează personal la sala de bal a reședinței prezidențiale.

Proiectul are o componentă de securitate surprinzătoare.

Trump a afirmat că noua încăpere va fi rezistentă la drone, fiind proiectată special pentru a putea găzdui în siguranță ceremoniile de învestire. „O numesc «protejată din exterior». Dacă o dronă o lovește, pur și simplu explodează și se face praf”, a spus Trump, descriind conceptul de securitate (unul destul de neobișnuit pentru o sală de ceremonii) pe care îl implementează.