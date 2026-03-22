Tensiunile escaladează rapid. În a 23-a zi a conflictului din Orientul Mijlociu, președintele american Donald Trump a lansat un ultimatum direct Teheranului pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Acest avertisment dur vine în contextul în care peste 175 de persoane au fost rănite în urma unor atacuri cu rachete iraniene asupra orașelor Dimona și Arad din Israel.

Netanyahu cere sprijin internațional

Aflat într-o vizită în orașul Arad, unul dintre cele lovite de rachete, premierul israelian Benjamin Netanyahu a cerut liderilor mondiali să se alăture campaniei militare comune israeliano-americane împotriva Iranului. El a invocat recentul atac eșuat al Teheranului asupra bazei militare Diego Garcia, care a demonstrat o capacitate balistică neașteptată. „Au lansat o rachetă balistică intercontinentală asupra Diego Garcia… Acum au capacitatea de a ajunge adânc în Europa”, a afirmat Netanyahu.

Iar premierul nu s-a oprit aici. „Îi iau pe toți în vizor. Și blochează o rută maritimă internațională, o rută energetică, încercând să șantajeze întreaga lume”, a continuat el, referindu-se la blocarea Strâmtorii Ormuz. Apelul său a fost direct: „E timpul ca liderii celorlalte țări să se alăture acestei inițiative.” Deși a menționat că unele țări încep să se alăture campaniei, a subliniat că „este nevoie de mai mult”.

Netanyahu a condamnat și atacurile recente din apropierea locurilor sfinte din Ierusalim. „Au tras asupra Ierusalimului, chiar lângă locurile sfinte ale celor trei religii monoteiste: Zidul de Vest, Biserica Sfântului Mormânt și Moscheea Al-Aqsa. Printr-un miracol, nimeni nu a fost rănit, dar ținta lor erau locurile sfinte ale celor trei mari religii monoteiste”, a spus el. Întrebat despre răspunsul Israelului, premierul a fost tranșant: „Răspundem cu forță maximă, dar nu împotriva civililor. Ne luăm de regim. Ne luăm de IRGC, această bandă criminală, și îi urmărim personal, pe liderii lor, instalațiile lor, activele lor economice. Îi urmărim cu toată forța.”

Peste 175 de răniți în atacurile iraniene

Pe teren, situația este gravă. Cel puțin 15 persoane au fost rănite duminică, după ce o rachetă balistică iraniană a lovit zona centrală a Israelului, inclusiv Tel Aviv. Potrivit serviciului de urgență Magen David Adom, majoritatea au suferit leziuni ușoare, dar un bărbat este în stare mai gravă. Armata israeliană suspectează că racheta a avut un focos cu muniții dispersate (cluster), care a împrăștiat proiectile mai mici în mai multe locații.

Bilanțul total al victimelor din atacurile asupra orașelor sudice Dimona și Arad este și mai mare. Centrul Medical Soroka a raportat un total de 175 de persoane rănite. Doar în Arad au fost evacuate 115 persoane, dintre care nouă în stare gravă. La spitalul Soroka au fost internați 31 de răniți, inclusiv 18 copii.

Ultimatum de 48 de ore de la Casa Albă

Sâmbătă seara, Donald Trump a transmis un mesaj fără echivoc pe platforma sa Truth Social, acordând Iranului un termen limită. „Dacă Iranul nu redeschide TOTAL, FĂRĂ NICIUN FEL DE AMENINŢARE, strâmtoarea Ormuz în termen de 48 DE ORE de la acest moment precis, Statele Unite ale Americii vor lovi şi vor distruge diferitele sale CENTRALE ELECTRICE, ÎNCEPÂND CU CEA MAI MARE!”, a scris președintele american.

Dar replica Teheranului nu a întârziat să apară. Un purtător de cuvânt al armatei iraniene a declarat că, dacă Trump își pune amenințările în aplicare, răspunsul va fi pe măsură. „Dacă infrastructura petrolieră şi energetică a Iranului este atacată de inamic, toate infrastructurile energetice, de tehnologie informaţională şi de desalinizare a apei aparţinând Statelor Unite şi regimului din regiune vor fi vizate”, a transmis acesta, fără a specifica la ce „regim” se referea.

Taxă de 2 milioane de dolari în Strâmtoarea Ormuz?

Pe bune, cum vine asta? Un deputat iranian, Alaeddin Boroujrdi, a afirmat la televiziunea de stat că Iranul deja percepe „o taxă de 2 milioane de dolari” de la unele nave care tranzitează Strâmtoarea Ormuz. El a susținut că în strâmtoare se impune un „nou regim de guvernare” și că „războiul are costuri”.

Afirmația, care ar demonstra „autoritatea și dreptul pe care le deține Republica Islamică Iran”, nu a putut fi verificată în mod independent.

În paralel, reprezentantul iranian la Organizația Maritimă Internațională, Ali Mousavi, a declarat că strâmtoarea rămâne deschisă tuturor navelor, cu excepția celor legate de „dușmanii Iranului”.

Incidente colaterale și avertismente

Conflictul se extinde și provoacă incidente în toată regiunea. În Qatar, un elicopter s-a prăbușit în timpul unei misiuni de rutină, provocând moartea a șase persoane, printre care un soldat turc și doi angajați ai companiei de apărare Aselsan. Ministerul Apărării din Turcia a confirmat ulterior decesul a șapte persoane.

Și nu este totul. O explozie care a rănit zeci de civili în Bahrain a fost provocată, cel mai probabil, de o rachetă de interceptare Patriot lansată de o baterie operată de SUA. În același timp, armata israeliană (IDF) a reînnoit un avertisment mai vechi privind capacitățile balistice ale Teheranului. Dar ce înseamnă, concret, această nouă capacitate pentru Europa? „Regimul terorist iranian reprezintă o amenințare globală. Acum, cu rachete care pot ajunge la Londra, Paris sau Berlin”, a transmis IDF pe platforma X.

Șeful Statului Major israelian, generalul-locotenent Eyal Zamir, a confirmat că a aprobat noi planuri de luptă, declarând că atacurile comune cu SUA au slăbit Iranul. Mesajul său a fost clar: „Nu mai este vorba de reținere! Ci de inițiativă! Și de atac!”.