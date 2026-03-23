Tensiunile explodează în Orientul Mijlociu. Donald Trump a transmis un ultimatum de 48 de ore Iranului pentru redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz, amenințând cu lovituri militare. Replica Teheranului nu s-a lăsat așteptată și vizează centralele electrice care alimentează bazele americane din regiune.

Răspunsul Iranului: Amenințări directe

Iranul a avertizat că va închide complet Strâmtoarea Ormuz dacă Trump își pune în aplicare planul de a lovi instalațiile energetice iraniene. Mai mult, Gardienii Revoluției au avertizat că firmele cu capital american vor fi „complet distruse” în cazul unui atac american. Comunicatul de presă emis de Garda Revoluționară este lipsit de echivoc: „Ceea ce am făcut a fost să anunţăm decizia noastră conform căreia, în cazul în care centralele electrice vor fi atacate, Iranul va riposta vizând centralele electrice ale regimului de ocupaţie şi centralele electrice ale ţărilor din regiune care furnizează energie electrică bazelor americane, precum şi infrastructurile economice, industriale şi energetice în care americanii deţin participaţii. Nu vă îndoiţi că vom face acest lucru”.

Ultimatumul de 48 de ore al lui Trump

„Pace prin forță, ca să mă exprim cu moderație!!!”, a scris Trump luni pe contul său de Truth Social. Mesajul vine în contextul în care fostul președinte american a avertizat că SUA ar putea recurge la acțiuni militare dacă Iranul nu redeschide complet Strâmtoarea Ormuz, un coridor strategic necesar. Pe aici tranzitează, la urma urmei, aproximativ o cincime din exporturile mondiale de petrol.

Iar ultimatumul este cât se poate de clar. „Dacă Iranul nu redeschide complet, fără amenințări, Strâmtoarea Ormuz în termen de 48 de ore, Statele Unite vor lovi și distruge centralele lor electrice, începând cu cele mai mari”, a mai scris Trump.

Escaladarea pare iminentă.

Poziția NATO: Sprijin pentru SUA?

Dar ce fac aliații? V-ați întrebat dacă Europa va sta deoparte? Secretarul general al NATO, Mark Rutte, se așteaptă ca statele europene să se alăture Statelor Unite într-o eventuală intervenție militară. Duminică, în cadrul emisiunii TV „Face the Nation” de la CBS, Rutte și-a exprimat sprijinul ferm pentru demersurile lui Trump, pe care le-a descris drept esențiale pentru securitatea globală. E drept că unele state europene au fost reticente în a-și asuma o implicare activă în conflict, invocând caracterul defensiv al NATO (o alianță menită să apere, nu să atace).

Numai ca Rutte este optimist că țările membre vor ajunge la un consens pentru a sprijini acțiunile conduse de SUA. „Ceea ce știu este că întotdeauna ne unim forțele”, a afirmat acesta.