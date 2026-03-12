Trump ignoră scumpirea cu 22% a benzinei: Nu las Iranul să aibă arma nucleară

Președintele Donald Trump a transmis un mesaj ferm, în contextul în care prețul benzinei în SUA a explodat din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Liderul american a afirmat că oprirea Iranului din a obține arma nucleară este o prioritate mult mai mare decât costurile la pompă pentru cetățeni.

Declarația a fost făcută joi, 12 martie, pe platforma sa de socializare, Truth Social. Potrivit AFP, citat de Adevărul, poziția președintelui vine pe fondul conflictului declanșat pe 28 februarie prin atacuri americano-israeliene împotriva Iranului, un conflict ce a perturbat piața globală a petrolului și a dus la creșterea prețurilor.

„Este mult mai important pentru mine să împiedic un imperiu malefic”

Trump a explicat pe larg raționamentul său, subliniind capacitatea de producție a Statelor Unite, dar setând o ierarhie clară a priorităților sale. El a avertizat asupra pericolului pe care l-ar reprezenta un Iran înarmat nuclear pentru stabilitatea globală.

„Statele Unite sunt de departe cel mai mare producător de petrol din lume, aşa că atunci când preţurile petrolului cresc, câştigăm mulţi bani. DAR, ca preşedinte, este mult mai important pentru mine să împiedic un imperiu malefic, Iranul, să dobândească arme nucleare şi să distrugă Orientul Mijlociu şi poate chiar întreaga lume”, a scris preşedintele. Acesta a încheiat mesajul cu o promisiune categorică: „Nu voi lăsa niciodată ca acest lucru să se întâmple”.

Prețuri majorate cu 22% la pompă

Impactul războiului se simte direct în buzunarele americanilor, pentru care costul vieții era deja o problemă majoră înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, programate pentru această toamnă. În Statele Unite, prețurile la carburant au înregistrat o creștere de 22% față de luna februarie.

Astfel, prețul mediu pentru benzina de bază a ajuns la 3,60 dolari pe galon (echivalentul a 3,78 litri), conform datelor publicate de Asociaţia Americană a Automobiliștilor (AAA), o referință în domeniu.

Rezervele strategice, o soluție fără efect imediat

Într-o încercare de a tempera scumpirile, administrația de la Washington a anunțat miercuri o măsură coordonată cu alte state. Guvernul american va elibera 172 de milioane de barili din rezervele strategice ale țării.

Volumul reprezintă 40% din totalul stocat, însă mișcarea nu a avut efectul scontat pe termen scurt. Piețele au rămas agitate joi, iar prețurile au continuat să crească, investitorii fiind îngrijorați de posibila prelungire a conflictului din Orientul Mijlociu.

Sursa: Adevarul