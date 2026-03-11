Trump o numește pe văduva unui activist ucis în consiliul Academiei Forțelor Aeriene

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a numit-o pe Erika Kirk, văduva activistului conservator Charlie Kirk, într-o funcție de consiliere la prestigioasa Academie a Forțelor Aeriene americane. Ea preia astfel poziția deținută anterior de soțul ei, care a fost împușcat mortal în luna septembrie.

Erika Kirk, în vârstă de 37 de ani, devine membră a consiliului de vizitatori al United States Air Force Academy, un organism format din 16 persoane. Potrivit The Guardian, acest consiliu are rolul de a supraveghea activitatea instituției de formare a ofițerilor din Colorado Springs.

Ce rol va avea văduva activistului

Consiliul de vizitatori, din care face parte acum Erika Kirk, „analizează moralul, disciplina, programa, instruirea, echipamentul fizic, afacerile fiscale, metodele academice și alte aspecte” ale academiei militare. Soțul ei, Charlie Kirk, fusese numit de Donald Trump în același consiliu cu un an înainte și a ocupat funcția până la moartea sa. Activistul a fost ucis în timpul unei conferințe organizate la Utah Valley University.

Informația numirii a fost relatată inițial de publicația The Hill și confirmată de lista actualizată a membrilor consiliului, unde numele Erikăi Kirk apare deja. Academia Forțelor Aeriene nu a făcut încă un anunț oficial pe această temă.

Reacția Casei Albe: „Alegerea perfectă”

Casa Albă a susținut decizia președintelui, numind-o pe Erika Kirk succesorul ideal pentru soțul său. Purtătoarea de cuvânt Olivia Wales a declarat că aceasta este „alegerea perfectă” pentru a continua munca începută de activistul conservator.

„Charlie Kirk a servit cu mândrie în consiliu, inspirând nu numai următoarea generație de militari, ci și milioane de oameni din întreaga lume cu credința sa creștină îndrăzneață, apărarea adevărului și dragostea profundă pentru țară”, a spus Wales. Ea a adăugat că Erika Kirk „îi va continua moștenirea și va fi o susținătoare neînfricată a celei mai elitiste forțe aeriene din istoria lumii, ai cărei războinici mențin națiunea noastră sigură, puternică și liberă”.

Un consiliu cu nume politice importante

Erika Kirk se alătură altor patru membri numiți direct de președintele Donald Trump. Printre aceștia se numără senatorul republican din Alabama, Tommy Tuberville, și Dina Powell, fost consilier adjunct pentru securitate națională în timpul primei administrații Trump, ambii desemnați în martie 2025.

Restul comitetului este format din membri ai Congresului din ambele partide politice. Din acest grup fac parte senatorii republicani Kevin Cramer, din Dakota de Nord, și Markwayne Mullin, din Oklahoma, care au fost numiți de liderul majorității din Senat, John Thune.

Sursa: Adevarul