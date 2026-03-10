Ucraina își întărește Garda Națională cu regimente de drone și asalt

Ucraina a anunțat o reorganizare strategică a Gărzii Naționale, prin crearea unor noi unități de luptă specializate. Printre acestea se numără regimente dedicate dronelor, operațiunilor de asalt și apărării antiaeriene, o mișcare menită să adapteze forțele armate la realitățile războiului modern.

Anunțul a fost făcut marți de ministrul de interne Ihor Klimenko, care a subliniat că decizia se bazează pe experiența acumulată pe câmpul de luptă. Potrivit Kyiv Post, citat de Digi24, noile structuri reflectă rolul tot mai important al tehnologiei în operațiunile militare actuale.

Ce a declanșat reorganizarea

Ministrul Klimenko a explicat că principalul motiv din spatele acestei reforme este nevoia de a crește eficiența trupelor în contextul unui conflict prelungit. Unitățile nou create includ regimente de sisteme fără pilot, regimente de asalt și un regiment separat responsabil cu protejarea spațiului aerian. Acestea vin să consolideze capacitățile existente ale Gărzii Naționale.

„Obiectivul principal este consolidarea capacităților unităților pe câmpul de luptă, extinderea utilizării tehnologiilor moderne și îmbunătățirea eficienței în contracararea amenințărilor aeriene”, a scris Klimenko pe rețelele sociale. El a precizat că un număr mare de unități ale Ministerului de Interne participă activ la misiuni de luptă pe linia frontului, ceea ce impune o analiză constantă a tacticilor de război și o adaptare structurală corespunzătoare.

O nouă structură bazată pe lecțiile războiului

Până la această reorganizare, unitățile de luptă ale Gărzii Naționale operau în principal sub formă de brigăzi și batalioane. Echipele de drone, grupurile de asalt și elementele de apărare antiaeriană erau, de regulă, integrate în formațiunile deja existente, fără a fi organizate în regimente dedicate. Noua structură formalizează și extinde aceste capabilități, valorificând lecțiile învățate în timpul războiului la scară largă.

Această schimbare permite o specializare mai profundă și o comandă mai eficientă a resurselor tehnologice și umane. Prin crearea unor regimente dedicate, armata ucraineană urmărește să obțină o mai bună coordonare și un impact sporit în operațiunile cheie.

Continuarea reformelor pentru eficiență sporită

Ihor Klimenko a menționat că o reformă similară, realizată anul trecut în cadrul structurii corpurilor din Forțele de Apărare ale Ucrainei, și-a demonstrat deja eficiența în timpul operațiunilor de luptă. Succesul reformelor anterioare a încurajat extinderea acestui model și la nivelul Gărzii Naționale, cu scopul de a optimiza performanța pe front.

Oficialul ucrainean a reafirmat angajamentul pentru modernizarea continuă a forțelor armate. „Vom continua să extindem experiența de luptă și soluțiile tehnologice pentru a salva viețile soldaților noștri și pentru a îmbunătăți eficiența misiunilor”, a adăugat ministrul de interne.