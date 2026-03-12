Ucraina lovește cu drone la 20 km în spatele frontului. Posturi de comandă rusești distruse

Forțele ucrainene au lansat un atac coordonat cu drone adânc în teritoriul ocupat de ruși, distrugând mai multe centre de comandă în orașul Selidove. Loviturile, executate la peste 20 de kilometri în spatele liniei frontului, evidențiază capacitatea Ucrainei de a atinge infrastructura inamică strategică.

Operațiunea comună a fost condusă de Corpul 7 de Intervenție Rapidă al Forțelor Aeriene și de operatorii Brigăzii 412 Nemesis, relatează Digi24. Forțele aeriene au publicat înregistrări video ale atacului, care arată lovituri de precizie împotriva mai multor facilități utilizate de trupele rusești în orașul Selidove, din regiunea Donețk.

Atacuri adânc în teritoriul inamic

Locațiile vizate de dronele ucrainene se aflau la peste 20 de kilometri de linia frontului și la aproximativ 15 kilometri sud-est de Pokrovsk. Atacul a fost executat direct de operatori care au folosit drone de atac cu rază medie de acțiune, aparținând Brigăzii Nemesis. Acestea au vizat clădiri pe care forțele ruse le foloseau drept centre de comandă și locații temporare de desfășurare a trupelor.

Ce unități rusești au fost vizate

Printre obiectivele lovite se numără o locație temporară de desfășurare folosită de o unitate rusă de vehicule aeriene fără pilot. Informațiile preliminare indică faptul că această unitate oferea sprijin Diviziei 76 Garda Aeriană a Forțelor Armate ale Rusiei, implicată în operațiuni ofensive spre Pokrovsk încă din decembrie 2025.

O altă țintă confirmată a fost postul de comandă al Detașamentului Zevs, parte a Batalionului 8 Separate de Sisteme Fără Pilot din Armata 2 Combinată a Rusiei. Potrivit rapoartelor, clădirea găzduia personalul rus responsabil de coordonarea operațiunilor cu drone în zonă.

Operatorii ucraineni au vizat și o a treia locație, care servea simultan ca punct de desfășurare temporară și post de comandă pentru Batalionul 1 de pușcași motorizați al Brigăzii 30 de pușcași motorizați separate. În momentul atacului, personalul de comandă și soldații batalionului erau cazați într-un complex hotelier local.

Bilanțul pierderilor este în curs de evaluare

Amploarea exactă a pierderilor de personal suferite de armata rusă în urma acestor lovituri este încă în curs de evaluare de către autoritățile ucrainene.