Ucraina lovește fabrica de cipuri pentru rachete după un atac cu 11 morți în Harkov

Forțele ucrainene au lansat un atac devastator asupra unei fabrici de microelectronice din Briansk, Rusia, o operațiune de răzbunare la doar câteva zile după ce o rachetă rusească a ucis 11 civili într-un bloc de locuințe din Harkov. Printre victimele din Harkov se numără și doi copii.

Potrivit publicației Adevarul, care citează Euromaidan Press, ținta a fost uzina Kremniy El, o instalație vitală pentru complexul militar-industrial rusesc. Oficialii ucraineni susțin că fabrica producea componente electronice chiar pentru racheta care a lovit clădirea rezidențială din Harkov, ucigând o fată de 13 ani și un băiat de 9 ani.

Ce a declanșat riposta ucraineană

Atacul asupra fabricii din Briansk a fost o replică directă la bombardamentul care a îndoliat orașul Harkov cu trei zile înainte. Surse din Ucraina afirmă că racheta folosită de ruși în Harkov conținea cipuri fabricate la Kremniy El. Acestea erau integrate în blocul de control BUBS-30, utilizat în noua rachetă de croazieră Izdelie-30.

Confirmare oficială și imagini ale atacului

Statul Major al Ucrainei a confirmat operațiunea și a publicat o înregistrare video filmată din aer. Imaginile arată mai multe explozii puternice în peisajul urban, urmate de coloane mari de fum. Surse militare ucrainene au precizat că atacul a fost executat cu rachete de croazieră aer-sol Storm Shadow. Președintele Volodimir Zelenski a fost informat despre succesul misiunii de către comandantul-șef al Forțelor Armate, Oleksandr Sîrski. „Uzina din Briansk a fost lovită. Această fabrică producea sisteme de control pentru toate tipurile de rachete ale Federației Ruse”, a declarat Zelenski, conform presei ucrainene.

Reacția Rusiei: 6 morți și 37 de răniți

De cealaltă parte, guvernatorul regiunii Briansk, Aleksandr Bogomaz, a condamnat lovitura, numind-o un atac „terorist”. Fără a menționa fabrica drept țintă, oficialul rus a transmis că atacul s-a soldat cu moartea a cel puțin șase civili și rănirea altor 37 de persoane. Orașul Briansk, cu o populație de aproximativ 400.000 de locuitori, este situat la circa 100 de kilometri de granița cu Ucraina.

O lovitură strategică pentru industria de armament a Rusiei

Fabrica Kremniy El este considerată o componentă importantă a industriei de apărare ruse. Uzina produce semiconductoare și circuite integrate folosite în sisteme strategice precum complexele de rachete Topol-M și Bulava, sistemele de apărare S-300 și S-400, dar și în avionica avioanelor de luptă MiG și Sukhoi. Analiștii militari estimează că atacul ar putea perturba serios capacitatea Rusiei de a produce armament modern. Publicația Defense Express notează că fabricarea semiconductorilor depinde de echipamente extrem de sensibile, greu de înlocuit rapid, mai ales în contextul sancțiunilor internaționale. Fabrica este descrisă drept furnizorul „creierului” și „sistemului nervos” pentru arme precum rachetele Iskander.

Rezistența internă a oferit sprijin

Mișcarea de rezistență Ateș, care activează în teritoriile controlate de Rusia, a revendicat o parte din succesul operațiunii. Organizația a declarat că agenții săi au efectuat misiuni de recunoaștere la fabrica din Briansk și au transmis informațiile colectate forțelor ucrainene înaintea loviturii.