O delegație ucraineană a sosit la Miami pentru discuții bilaterale cu reprezentanții SUA, într-un efort de a debloca negocierile privind garanțiile de securitate și politica sancțiunilor. Întâlnirea are loc în contextul în care Kievul și Washingtonul încearcă să găsească noi căi diplomatice pentru a pune capăt războiului declanșat de Rusia.

Cine stă la masa negocierilor

Delegația ucraineană este una de rang înalt, condusă de Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare. Alături de el se află figuri cheie ale administrației de la Kiev: Kirilo Budanov, șeful Biroului Prezidențial, Sergii Kislitsia, prim-adjunct al șefului Biroului Prezidențial, și David Arakhamia, liderul facțiunii parlamentare „Slujitorul Poporului”. V-ați întrebat cine îi va întâmpina din partea americană? Ei bine, echipa SUA este formată din trimisul special al Casei Albe, Steve Witkoff, și Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump.

Miza discuțiilor de sâmbătă

Discuțiile, programate să aibă loc sâmbătă, se vor concentra pe mai multe domenii critice. Pe listă se află aspecte legate de apărarea aeriană a Ucrainei, continuarea sprijinului militar și, poate cel mai important, acordurile de securitate pe termen lung dintre cele două țări. Dar agenda nu se oprește aici. Se vor aborda sancțiunile împotriva Rusiei și planurile pentru reconstrucția postbelică.

Mai mult, președintele Volodimir Zelenski a sugerat că Ucraina ar putea propune o colaborare directă cu Statele Unite în domeniul producției de drone, ca parte a unor parteneriate extinse în sectorul industrial al apărării.

Zelenski: „Este timpul să încheiem pauza”

Liderul de la Kiev a fost tranșant în privința necesității acestei întâlniri. Decizia de a trimite delegația în Statele Unite a avut ca scop principal relansarea eforturilor diplomatice, care, e drept că, intraseră într-un impas.

„A existat o pauză în negocieri, este timpul să o încheiem”, a declarat Zelenski.

Șeful statului ucrainean a adăugat că țara sa „face tot posibilul pentru a se asigura că negocierile sunt cu adevărat semnificative”. Până la urmă, întâlnirea de la Miami este văzută și ca o etapă pregătitoare pentru viitoarele discuții trilaterale, care ar urma să includă și Rusia.

Reacția Kremlinului

Numai că lucrurile sunt complicate. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat la începutul acestei săptămâni că formatul trilateral este momentan blocat. „Grupul trilateral este în pauză”, a spus sec Peskov, confirmând că discuțiile actuale din Statele Unite sunt strict bilaterale, fără participarea Rusiei.

Singurele canale de comunicare active între Moscova și Kiev, a precizat Peskov, vizează aspecte umanitare, cum ar fi schimbul de prizonieri și repatrierea soldaților căzuți la datorie.

Eforturile diplomatice au fost serios afectate în ultimele săptămâni. Reprezentanții ucraineni și americani luaseră în calcul organizarea unor noi discuții de pace la începutul lunii martie, însă escaladarea conflictului armat în care sunt implicate Statele Unite și Israelul împotriva Iranului (un aliat al Rusiei) a perturbat complet calendarul diplomatic, amânând întâlnirile programate.