Parlamentul European a adoptat cel mai cuprinzător document de politică a locuințelor de până acum, într-un efort de a adresa criza acută de pe continent. Votul, înregistrat pe 10 martie cu 367 de voturi pentru și 166 împotrivă, vine pe fondul unui deficit estimat la circa 10 milioane de locuințe în întreaga Uniune.

O foaie de parcurs, dar fără obligații

Raportul, deși nu este obligatoriu din punct de vedere juridic, reprezintă prima dată când Europa creează o foaie de parcurs în domeniul locuințelor pentru întregul bloc comunitar. Acesta conține recomandări venite din partea Comisiei speciale privind criza locuințelor. Pe bune, ce înseamnă asta pentru cetățeanul de rând? Planul propune ca Executivul comunitar să reducă birocrația, să modifice normele fiscale și să utilizeze mai multe fonduri UE pentru construirea și renovarea de locuințe.

Cifrele unei crize profunde

Datele arată amploarea problemei.

În întreaga Uniune Europeană, chiriile au crescut cu peste 30 la sută. Iar Banca Europeană de Investiții estimează că doar în 2025, UE va avea nevoie de încă 2,25 milioane de locuințe noi. Asta înseamnă cu 50% mai mult decât se construiește în prezent.

Răspunsul Comisiei 10 miliarde de euro

Ca răspuns la solicitările Parlamentului, Comisia Europeană a anunțat un Plan pentru Locuințe Accesibile. Acesta va fi finanțat cu aproximativ 10 miliarde de euro prin programul InvestEU. Numai că există o limită a ceea ce poate face Bruxelles-ul. Uniunea Europeană nu poate stabili cote de impozitare, nu poate modifica legile naționale de urbanism (celebrele PUZ-uri și PUG-uri la noi) și nici nu poate impune țărilor să construiască mai multe locuințe.

Când se vor simți efectele?

V-ați întrebat vreodată când ne putem aștepta la o gură de aer pe piața imobiliară? Ei bine, se pare că nu prea curând. O reducere reală a prețurilor, cel mai probabil, nu va veni înainte de 2027. Până la urmă, mingea este acum în terenul Comisiei și al celor 27 de guverne membre, care trebuie să acționeze pe baza noilor recomandări.