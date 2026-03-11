UE amenință Bienala de la Veneția cu sancțiuni pentru participarea Rusiei în 2026

Uniunea Europeană a lansat un avertisment dur la adresa Bienalei de la Veneția, amenințând cu sancțiuni dacă organizatorii nu anulează decizia de a permite Rusiei să participe la ediția din 2026. Măsura vine după ce Ucraina a cerut excluderea Rusiei, care ar urma să revină la expoziția de artă pentru prima dată de la invazia din 2022.

Presiunea a fost oficializată de Henna Virkkunen, vicepreședinta Comisiei Europene. Potrivit unei relatări Digi24, care citează AFP și Agerpres, oficialul european a declarat că, dacă Bienala își menține decizia, UE va lua măsuri concrete. Virkkunen a precizat că Bruxelles-ul va lua „în considerare măsuri suplimentare, inclusiv suspendarea sau încetarea unei subvenţii europene” de care beneficiază în prezent fundația care organizează evenimentul.

„Cultura nu trebuie folosită ca platformă pentru propagandă”

Vicepreședinta Comisiei Europene a subliniat principiile care stau la baza poziției UE, „condamnând ferm” decizia organizatorilor. Ea a insistat asupra rolului pe care arta și cultura trebuie să îl joace în societate, în special în contextul geopolitic actual.

„Cultura promovează şi protejează valorile democratice, încurajează dialogul deschis, diversitatea şi libertatea de exprimare şi nu trebuie niciodată folosită ca platformă pentru propagandă”, a transmis Henna Virkkunen într-un comunicat.

Contextul revenirii controversate a Rusiei

Poziția Uniunii Europene vine la scurt timp după ce Ucraina a cerut oficial, duminică, organizatorilor Bienalei să interzică participarea Rusiei. Reintegrarea delegației ruse ar marca o premieră de la începutul invaziei la scară largă din februarie 2022.

Ca răspuns la agresiunea militară, Bienala de la Veneția a interzis în 2022 participarea oricărei persoane afiliate guvernului de la Moscova. Rusia a fost absentă și la ediția următoare, din 2024. Acum, participarea sa este programată pentru ediția din 2026, care se va desfășura în perioada 9 mai – 22 noiembrie, sub o nouă conducere, preluată de Pietrangelo Buttafuoco în martie 2024.