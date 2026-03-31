Comisarul european Dan Jørgensen a cerut capitalelor UE să prezinte măsuri concrete pentru reducerea consumului de petrol și gaze, în special în sectorul transporturilor. Apelul vine în contextul în care blocul comunitar se pregătește pentru posibile perturbări în aprovizionare prin Strâmtoarea Ormuz, pe fondul conflictului cu Iranul, și pe fondul unui deficit global de 11 milioane de barili de petrol pe zi.

Măsuri de urgență pe masa miniștrilor

Într-o scrisoare datată 30 martie, obținută de redacția noastră, Jørgensen a solicitat miniștrilor energiei să raporteze capacitatea actuală a pieței și să propună acțiuni practice pentru a reduce cererea. Miniștrii s-au reunit marți într-o sesiune de urgență pentru a aborda un deficit global de 11 milioane de barili de petrol pe zi și de peste 300 de milioane de metri cubi de gaz natural lichefiat (GNL) zilnic. Luni, miniștrii de energie și finanțe din G7 au declarat că monitorizează îndeaproape impactul conflictului din Iran asupra stabilității energetice și economice și sunt pregătiți să ia „orice măsuri necesare” pentru a asigura securitatea pieței.

Deși nu s-au convenit pași concreți, cum ar fi eliberarea rezervelor strategice, discuțiile pregătesc terenul pentru evaluarea UE. Jørgensen a avertizat că prețurile în creștere fac deja transportul mai scump, îndemnând capitalele UE să se coordoneze pentru a menține motorina și combustibilul pentru avioane disponibile și la prețuri accesibile.

Motorina și combustibilul de aviație, punctele slabe

Deși rezervele totale de petrol par gestionabile pentru moment, îngrijorările cresc în privința motorinei și a combustibilului pentru avioane. Aici, Europa rămâne puternic dependentă de importurile din Arabia Saudită și Kuweit. Potrivit companiei de tranzacționare Alkagesta, aproximativ 20% din motorina consumată în UE și Marea Britanie provine din regiunea Golfului. Până la urmă, cum stau lucrurile pe bune?

Comisia Europeană și-a exprimat îngrijorarea cu privire la dependența UE de regiunea Golfului pentru aceste produse, la numărul limitat de furnizori alternativi și la capacitatea insuficientă de rafinare din interiorul blocului. Scrisoarea consultată de noi sfătuiește țările UE să amâne lucrările de întreținere la rafinării pentru a menține producția și sugerează luarea în considerare a biocombustibililor ca alternativă.

Zboruri anulate la vară?

Datele de la S&P Global Commodities at Sea arată că importurile de combustibil pentru avioane și kerosen ale Europei au atins 1,064 milioane de tone metrice în martie, în scădere de la 1,111 milioane în februarie. V-ați gândit cum ar putea afecta asta planurile de vacanță? O sursă din industria aviatică europeană a avertizat fără ocolișuri: „Dacă situația continuă, la vară vom avea cu toții probleme – anularea zborurilor va fi singura soluție.”

Un scenariu sumbru.

O criză „potențial prelungită”

Dan Jørgensen a transmis miniștrilor că, în ciuda amplorii potențialei perturbări, aprovizionarea imediată cu energie a UE „rămâne sub control”. Numai că Bruxelles-ul îndeamnă capitalele „să facă pregătiri din timp” în anticiparea unei „perturbări potențial prelungite”. O închidere efectivă a Strâmtorii Ormuz, o rută vitală pentru aproximativ 25-30% din petrolul mondial și 20% din GNL, pune o presiune semnificativă pe piețele internaționale.

Iar prețurile reflectă deja această tensiune. Conflictul a împins deja țițeiul Brent la 119 dolari pe baril, de la aproximativ 70 de dolari înainte de război, iar analiștii avertizează că prețurile ar putea urca până la 200 de dolari în scenarii imprevizibile. În același timp, prețurile la gaze naturale ar putea reveni la nivelurile din criza energetică din 2022 (când blocul a pierdut circa 44-45% din importurile rusești). Andreas Guth, secretar general al asociației comerciale Eurogas, a declarat că este „critic pentru viitorul Europei” să se elimine întârzierile și incertitudinile inutile în accesarea de noi surse de aprovizionare.

Stocuri de urgență și apel la unitate

E drept că blocul comunitar nu e complet nepregătit. Dan Jørgensen a spus miniștrilor UE că blocul este „relativ pregătit” datorită regulilor de stocare și planurilor de contingență. UE menține stocuri de urgență de petrol pentru 90 de zile și lanțuri de aprovizionare globale diversificate. Rezervele de petrol ale Europei, inclusiv cele ale Regatului Unit și Elveției, totalizează aproximativ 100 de milioane de tone, echivalentul consumului Germaniei pe un an.

Pe 11 martie, Agenția Internațională pentru Energie (IEA) a coordonat eliberarea a peste 400 de milioane de barili din stocurile de urgență, țările UE contribuind cu aproximativ 20% din acest total.

Dar Comisia a subliniat importanța unității, avertizând că politicile naționale necoordonate ar putea perturba piața internă de energie a UE. Măsurile care cresc consumul de combustibil sau restricționează comerțul transfrontalier ar putea exacerba problemele de aprovizionare, a spus Jørgensen, cerând țărilor UE să acționeze ca un sistem unic și să coordoneze activ monitorizarea aprovizionării pentru a contracara volatilitatea pieței.