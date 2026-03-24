Consiliul Uniunii Europene a sancționat pe 16 martie patru indivizi, acuzându-i de activități de manipulare hibridă și interferență externă în numele Rusiei. Măsurile sunt drastice. În practică, acestora li se vor îngheța activele, iar cetățenii și companiile din UE nu vor mai avea voie să le furnizeze fonduri sau active financiare.

Fostul militar francez devenit propagandist

Adrien Bocquet, un fost membru al armatei franceze, și-a intensificat activitățile de amplificare a propagandei Kremlinului în Europa și Rusia după invazia pe scară largă a Ucrainei. Nu sunt doar simple opinii. Ministrul francez pentru Europa și Afaceri Externe, Jean-Noël Barrot, l-a descris fără menajamente drept un „recrutor de luptători străini în Ucraina, responsabil pentru aprobarea crimelor de război și, si, responsabil pentru campanii de dezinformare în Europa și Africa.”

V-ați gândit vreodată cum o singură mărturie falsă poate face înconjurul lumii? În 2022, Bocquet a fost intervievat de mai multe publicații media franceze de masă, după ce a pretins că s-a întors dintr-o călătorie umanitară la Bucha. Acolo, el a susținut că a fost martor la crime grave comise de armata ucraineană. Numai că, în realitate, afirmațiile lui Bocquet reflectau propaganda vehiculată de Ministerul rus de Externe și s-au dovedit a fi complet falsificate. De atunci, a apărut constant la diverse posturi TV din Rusia și a realizat reportaje în stil documentar folosind punctajele Kremlinului.

Britanicul acuzat de crime de război

Graham Phillips, un fost funcționar la o agenție guvernamentală britanică acum desființată, și-a început cariera de „informare” despre Rusia și Ucraina scriind pe un blog intitulat „Brit in Ukraine”. El a călătorit pentru prima dată în Ucraina în 2009 pentru un meci de fotbal. E drept că, la început, blogul său (șters între timp) acoperea de la politică și istorie la fotbal și turism sexual în Ucraina.

În timp, Phillips a devenit notoriu printre bloggerii pro-Kremlin, dezvoltându-și propriul canal de YouTube și raportând din Crimeea, nu de puține ori în tandem cu postul de televiziune controlat de statul rus, Russia Today, pentru care a lucrat ca freelancer. După invazia pe scară largă, s-a întors în zonele ocupate de ruși.

O acuzație extrem de gravă.

În aprilie 2022, a fost acuzat de crime de război de către parlamentarul britanic Robert Jenrick, după ce i-a luat un interviu cetățeanului britanic Aiden Aslin, capturat de Rusia în timp ce lupta în armata ucraineană. Intervievarea prizonierilor de război sub presiune este ilegală conform Convențiilor de la Geneva. Canalul său de YouTube, care a difuzat interviul, a fost ulterior demonetizat.

Si totusi, cum se finanțează, până la urmă, toate aceste producții video? O investigație BBC din 2017 a dezvăluit că Phillips folosea site-uri de crowdfunding pentru a-și finanța filmările din zona de război. O postare pe Telegram făcută de Phillips în mai 2025 indică faptul că încă apelează la sprijinul publicului, cerând donatorilor să trimită bani într-un cont bancar rusesc. În prezent, rețelele sale sociale sugerează că locuiește în teritoriile ocupate de ruși, cel mai recent videoclip plasându-l în orașul Mariupol.

Figurile de pe sticla de la Moscova

Măsurile UE îi vizează și pe Sergey Klyuchenkov și Ernest Mackevičius, ambii prezentatori TV care au apărut în mod regulat la canalele de televiziune controlate de statul rus. Klyuchenkov, gazdă la publicații pro-Kremlin precum Komsomolskaya Pravda și Soloviev LIVE, este descris de UE drept un „propagandist” care a susținut atacurile asupra Ucrainei, inclusiv împotriva civililor, și a cerut o escaladare a conflictului.

Iar acuzațiile blocului comunitar sunt extrem de grave. Klyuchenkov ar fi pledat pentru „dez-ucrainizarea” teritoriilor ocupate de Rusia, inclusiv interzicerea limbii ucrainene și eliminarea simbolurilor culturale ucrainene. Ba chiar a sugerat extinderea conflictului dincolo de Ucraina, cerând ocuparea statelor baltice de către Rusia și lovituri de represalii împotriva țărilor europene.

În schimb, Ernest Mackevičius este prezentatorul principal al programului de știri Vesti la ora 20:00 pe postul de stat Rossiya 1 (unul dintre cele mai urmărite posturi de stat din Rusia). UE susține că acesta a difuzat în mod constant o acoperire înșelătoare și părtinitoare a războiului, prezentând progresele rusești într-o lumină pozitivă și minimalizând rezistența ucraineană. Pentru serviciile sale de acoperire a evenimentelor din Crimeea, în 2014, a fost decorat de președintele rus Vladimir Putin cu „Ordinul Prieteniei”.