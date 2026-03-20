Un proiectil a lovit Orașul Vechi din Ierusalim la metri de locurile sfinte

Un proiectil, cel mai probabil un fragment de rachetă, a căzut vineri în cartierul evreiesc din Orașul Vechi al Ierusalimului, extrem de aproape de cele mai importante locuri sfinte. Incidentul, survenit după o alertă de rachete iraniene, s-a soldat cu rănirea ușoară a unei persoane, conform primelor informații de la poliție.

Explozii și panică în Orașul Vechi

Vineri, cerul Ierusalimului a fost zguduit de două explozii foarte puternice, urmate la scurt timp de un impact violent la sol. Proiectilul a lovit chiar în interiorul zidurilor otomane, în cartierul evreiesc. Locul impactului este la doar câteva sute de metri de Esplanada Moscheilor și de Moscheea Al-Aqsa, al treilea loc sfânt al islamului. Dar și de Kotel (Zidul Plângerii), cel mai sacru loc de rugăciune pentru evrei, și de Bazilica Sfântului Mormânt, crucială pentru creștini.

Imaginile de la fața locului arată o stradă distrusă, plină de moloz, lângă o parcare și hotelul „Sephardic House”.

Panica a fost uriașă.

O locuitoare din cartier, Devorah Abramson, în vârstă de 48 de ani, a povestit momentele de groază. „Eram înăuntru, am auzit o explozie uriaşă, am crezut că a explodat casa, eram îngroziţi”, a declarat aceasta.

Reacția dură a armatei israeliene

Armata israeliană a reacționat prompt printr-un comunicat publicat pe rețeaua X, acuzând direct Iranul. „Ceea ce vedeţi aici este rezultatul atacurilor cu rachete iraniene. Oraşul Vechi din Ierusalim, chiar lângă Muntele Templului (numele pe care evreii îl dau Esplanadei Moscheilor, construită pe ruinele Templului evreiesc distrus în secolul I, n.r.), a fost lovit de fragmente de rachete iraniene”, a transmis armata.

Iar tonul a fost unul fără echivoc. Oficialii militari susțin că țintirea acestei zone nu a fost deloc o coincidență. „Regimul iranian dovedeşte încă o dată că trage fără discriminare – fie că este vorba de zone civile sau de locuri sacre – cu intenţia de a distruge statul Israel”, se mai arată în comunicat. Dar cum vine asta, să ataci o zonă cu o asemenea încărcătură simbolică?

Acuzații politice la cel mai înalt nivel

Ministrul israelian de externe, Gideon Saar, a denunțat atacul pe contul său de X, numindu-l ironic un „«cadoul» iranian pentru Eid al-Fitr (sărbătoarea Fitr, care marchează sfârşitul Ramadanului, celebrată vineri): rachete asupra (moscheii) Al-Aqsa”.

Saar a continuat pe un ton la fel de tăios. „Atacul iranian împotriva locurilor sfinte pentru cele trei religii dezvăluie nebunia regimului iranian, care pretinde că este religios”, a mai spus ministrul.

Intervenția autorităților și bilanțul

Imediat după impact, zona a fost complet izolată de soldați și polițiști israelieni, în timp ce ambulanțele se îndreptau în viteză spre locul incidentului. Un polițist i-a avertizat pe jurnaliștii prezenți: „Este periculos aici”. O altă polițistă a oferit o clarificare tehnică importantă, precizând că „nu este vorba de un impact direct, ci de şrapnel”.

Într-un comunicat oficial, poliția a confirmat că „intervine în prezent pentru a izola o zonă şi a se ocupa de un dispozitiv exploziv căzut în oraşul Ierusalim”. În ceea ce privește victimele, bilanțul este, din fericire, unul redus. „Potrivit autorităţilor medicale, o persoană a fost uşor rănită şi a fost evacuată de la faţa locului în urma undei de şoc”, a indicat poliția.

Ziua de vineri a fost marcată de alerte repetate privind lansarea de rachete iraniene, în special în centrul Israelului, în regiunile Tel Aviv și Ierusalim. Pe lângă incidentul din Orașul Vechi, serviciile de urgență au raportat cel puțin două persoane rănite în apropiere de Tel Aviv, iar presa a difuzat imagini cu o locuință în flăcări în localitatea Rehovot, la sud de Tel Aviv.