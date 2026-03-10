Un senator SUA cere retragerea trupelor NATO din Spania din cauza Iranului

Un influent senator republican a cerut retragerea completă a trupelor americane și NATO de pe teritoriul Spaniei, o măsură drastică declanșată de refuzul Madridului de a sprijini un conflict militar împotriva Iranului. Solicitarea escaladează tensiunile dintre cei doi aliați, deja amplificate de amenințările președintelui Donald Trump.

Senatorul republican Lindsey Graham a lansat luni apelul, solicitând ca „bazele aeriene şi avioanele” americane să fie mutate din Spania. Potrivit Economica, care citează EFE, cererea vizează și restul aliaților din Alianța Nord-Atlantică, pe fondul opoziției guvernului spaniol față de o ofensivă militară împotriva Teheranului.

„Vreau bazele noastre să nu mai fie în Spania”

Într-un interviu acordat în exclusivitate postului Fox News, Lindsey Graham, reprezentant al statului Carolina de Sud, a fost tranșant în privința măsurilor pe care SUA și partenerii săi ar trebui să le ia. „Vreau bazele noastre şi bazele noastre aeriene să nu mai fie în Spania”, a declarat senatorul. El a adăugat că toate avioanele americane și ale aliaților „trebuie să iasă din Spania”. Motivul invocat este refuzul autorităților de la Madrid de a se alătura eforturilor de „dărâmare a regimului” din Iran.

Reacția lui Trump: Amenințări cu embargou comercial

Solicitarea senatorului Graham vine la scurt timp după ce președintele american Donald Trump a amenințat că va rupe relațiile comerciale cu Spania. Săptămâna trecută, liderul de la Casa Albă a avertizat că va impune un embargou comercial țării, ca reacție la decizia guvernului spaniol de a nu autoriza folosirea bazelor militare Moron și Rota în operațiuni împotriva Teheranului. „Spania nu are absolut nimic de care să avem nevoie, cu excepţia unor oameni extraordinari. Au oameni extraordinari, dar le lipseşte o conducere excelentă”, a afirmat Trump săptămâna trecută.

Poziția Spaniei: Operațiunile împotriva Iranului, o „greșeală”

De cealaltă parte, premierul spaniol Pedro Sanchez a criticat dur operațiunile militare îndreptate împotriva Iranului. El le-a descris drept o „greşeală” care, în opinia sa, va avea consecințe semnificative. Poziția fermă a Madridului a blocat utilizarea de către forțele americane a unor puncte strategice esențiale de pe teritoriul său.

Importanța strategică a bazelor din Spania

Spania găzduiește mai multe facilități militare folosite de Statele Unite și NATO, care fac parte din arhitectura de apărare a Alianței în regiunea mediteraneană. Printre acestea se numără baza navală Rota și baza aeriană Moron. Acestea funcționează ca puncte strategice pentru operațiuni militare, logistice și de desfășurare rapidă a trupelor aliate în Europa, Africa și Orientul Mijlociu.