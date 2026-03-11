Un turist britanic riscă 2 ani de închisoare în Dubai după ce a filmat rachete iraniene

Un turist britanic în vârstă de 60 de ani a fost reținut în Dubai după ce ar fi filmat imagini cu rachete lansate din Iran. Incidentul subliniază politica de toleranță zero a Emiratelor Arabe Unite față de publicarea materialelor legate de conflictul din Orientul Mijlociu.

Bărbatul, aflat în vacanță, este reținut de luni la secția de poliție Bur Dubai. Potrivit publicației The Guardian, citată de Adevarul, turistul a fost surprins filmând rachetele, dar nu este clar dacă materialele au fost ulterior postate pe rețelele sociale. Arestarea sa vine într-un context în care mai mulți turiști și influenceri au distribuit online imagini cu rachetele interceptate sau căzute pe teritoriul emiratului.

Legi stricte și amenzi de zeci de mii de dolari

Autoritățile din Emiratele Arabe Unite (EAU) avertizează că publicarea de conținut legat de conflicte regionale, politică sau securitate poate constitui o infracțiune. Legile privind criminalitatea informatică din statul arab sunt printre cele mai stricte din lume. Comentariile considerate dăunătoare pentru „ordinea publică”, „unitatea națională” sau reputația țării pot fi sancționate cu amenzi de până la 77.000 de dolari sau cu închisoarea.

De ce sunt autoritățile „hipersensibile”

Organizația Detained in Dubai acordă asistență familiei britanicului. Directorul executiv al grupului, Radha Stirling, a declarat că poliția și alte autorități sunt „hipersensibile” la cetățenii străini care fac fotografii în afara clădirilor guvernamentale, din cauza temerilor că ar putea fi „spioni iranieni”. Stirling a oferit o explicație detaliată pentru această atitudine.

„Există două motive principale: autoritățile nu vor ca informațiile despre loviturile cu rachete să ajungă imediat în Iran sau în alte state, iar apoi este o chestiune de imagine. Nu vor ca aceste fotografii să rămână pe internet și să afecteze percepția asupra siguranței orașelor Dubai și Abu Dhabi”, a explicat Stirling.

Ce riscă turistul britanic

Bărbatul reținut nu a fost încă pus sub acuzare oficial și există posibilitatea să fie eliberat fără alte măsuri. Totuși, conform legislației privind criminalitatea informatică, el riscă o pedeapsă de până la doi ani de închisoare sau o amendă. În cazul în care autoritățile ar invoca legile de securitate națională, pedeapsa ar putea fi mult mai severă.