Viitorul războiului din Iran patru întrebări esențiale despre conflict

După aproape o lună de la izbucnirea războiului din Iran, semnele indică o extindere a conflictului, nu o încheiere rapidă. Evenimentele viitoare, de la tensiuni în Strâmtoarea Ormuz la schimbări la vârful puterii de la Teheran, ar putea dicta soarta acestui război. Mai mult, Statele Unite și Israelul par să aibă viziuni diferite asupra finalului, Israelul fiind dispus să accepte mai mult haos pentru a destabiliza regimul iranian.

Secretarul apărării, Pete Hegseth, a tranșat lucrurile săptămâna trecută: „Obiectivele noastre sunt obiectivele noastre. Noi vom stabili ritmul în care vor fi îndeplinite acestea.” Hai să vedem care sunt, până la urmă, punctele fierbinți care vor defini următoarea fază a conflictului.

Blocajul din Strâmtoarea Ormuz

Una dintre cele mai mari necunoscute este ce se va întâmpla cu Strâmtoarea Ormuz. Va reveni traficul maritim la normal? Iranul amenință în prezent orice navă considerată inamică ce tranzitează zona, existând informații despre folosirea minelor marine. Această situație a blocat practic traficul, perturbând economia globală și ducând la o creștere explozivă a prețurilor la benzină în SUA.

Să nu uităm un detaliu esențial: aproximativ 20% din aprovizionarea mondială cu petrol trece prin această strâmtoare, cu o mare parte destinată piețelor din Asia. Cât timp această cale navigabilă rămâne închisă, liderul de la Casa Albă nu poate declara victoria, chiar dacă și-ar dori. Acesta a avut o atitudine oscilantă, cerând ajutor aliaților, apoi afirmând că SUA nu au nevoie de ei, ba chiar sugerând o posibilă retragere fără a rezolva criza.

Vor trimite americanii trupe la sol?

Orice escaladare care ar implica forțe terestre americane ar schimba radical dinamica războiului. V-ați gândit vreodată ce ar însemna asta? E drept că SUA au început deja să trimită mii de pușcași marini în regiunea Golfului, dar nu s-a ajuns la o invazie terestră propriu-zisă.

„Nu trimit trupe nicăieri”, a declarat Trump jurnaliștilor joi. Numai că a adăugat imediat că nu ar recunoaște acest lucru nici dacă ar avea de gând să o facă.

O opțiune luată în calcul ar fi infiltrarea forțelor speciale americane și israeliene în instalațiile subterane fortificate pentru a confisca materialele nucleare ale Iranului. si, Trump ar putea lua în considerare măsuri mai drastice, inclusiv operațiuni terestre, pentru a forța redeschiderea strâmtorii. O amenințare directă a fost ocuparea Insulei Kharg (prin care trec 90% din exporturile de petrol ale Iranului), iar Casa Albă analizează în prezent diverse opțiuni.

Soarta stocului nuclear iranian

Unul dintre obiectivele declarate ale lui Trump pentru Operațiunea „Epic Fury” a fost lichidarea definitivă a programului nuclear iranian. Statele Unite și Israelul au bombardat deja infrastructura nucleară a Iranului în timpul războiului de 12 zile din iunie anul trecut și au continuat în conflictul actual. Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat joi că Iranul nu mai are capacitatea de a îmbogăți uraniu.

Iar situația stocurilor existente de uraniu puternic îmbogățit rămâne neclară. SUA doresc distrugerea sau eliminarea acestora, fie prin forță, fie, eventual, prin negocieri de pace. Pe lângă asta, Trump și-a propus să decimeze programele navale și de rachete ale Iranului și să oprească finanțarea milițiilor aliate Teheranului.

Cine va conduce Iranul?

După moartea lui Ali Khamenei în urma atacurilor lansate de SUA și Israel, fiul său, Mojtaba Khamenei, i-a succedat ca lider suprem. Trump a catalogat această alegere drept inacceptabilă și a declarat în exclusivitate pentru Axios că dorește să se implice în alegerea noului lider iranian.

Israelul pare să-l fi amenințat direct pe Mojtaba, care nu a mai apărut în public și despre care se spune că ar fi fost rănit la începutul războiului. Amenințarea a devenit mai clară după uciderea lui Ali Larijani, șeful securității naționale a Iranului. Larijani este doar unul dintre numeroșii lideri civili și militari eliminați în timpul conflictului, iar oficialii americani și israelieni recunosc că nu le este clar cine deține, de fapt, controlul la Teheran.

O întrebare esențială este dacă Mojtaba va supraviețui și va reuși să-și consolideze puterea. Israelul a declarat explicit că unul dintre obiectivele sale este pregătirea terenului pentru o schimbare de regim. În schimb, Trump doar a îndemnat poporul iranian să se ridice împotriva conducerii, fără a include schimbarea radicală a regimului printre obiectivele sale principale.