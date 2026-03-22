Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat duminică un avertisment dur, afirmând că Vladimir Putin este principalul beneficiar al unui „război de lungă durată” în Iran. Liderul de la Kiev a subliniat riscul unei penurii de rachete, arătând că doar în prima zi a conflictului din Orientul Mijlociu au fost utilizate 103 unități, în condițiile în care producția aliaților este limitată.

Deficitul de rachete, un avantaj pentru Kremlin

Liderul de la Kiev a detaliat pentru BBC că Statele Unite produc lunar aproximativ 60-65 de rachete Patriot, ceea ce înseamnă un total de 600-700 de unități pe an. Prin contrast, consumul este uriaș, prima zi a războiului din Orientul Mijlociu necesitând 103 rachete. Cum vine asta? Zelenski susține că, pana la urma, ecuația este simplă și în favoarea Moscovei. „Pentru Putin, un război îndelungat în Iran este un avantaj”, a declarat el, pe măsură ce resursele globale se epuizează.

El a punctat că „cu siguranță” va exista un deficit de rachete, iar întrebarea este acum „când se vor epuiza toate stocurile din Orientul Mijlociu”.

Logica din spatele avertismentului este că o criză prelungită în altă parte a lumii deviază atenția și, mai ales, resursele militare de la frontul ucrainean. „Așadar, este în avantajul lui Putin ca resursele să nu ajungă în Ucraina, împotriva căreia și-a îndreptat armata, și cu care se luptă pentru a ne slăbi. Iar acesta este un proces de durată. Orientul Mijlociu este una dintre modalitățile de a face acest lucru”, a explicat Zelenski. Comentariile vin într-un context sumbru, după ce cel puțin patru persoane au fost ucise sâmbătă în atacuri cu drone rusești, iar infrastructura energetică din regiunea Cernihov a fost grav afectată, lăsând localități întregi fără curent.

Sancțiunile și „flota fantomă” a Rusiei

Dincolo de cifrele de pe front, Zelenski a atins și un punct sensibil: finanțarea mașinăriei de război rusești. El a acuzat că relaxarea sancțiunilor internaționale a permis o creștere a vânzărilor de țiței ale Rusiei, bani care ajung direct în bugetul pentru invazia Ucrainei.

Apelul său a fost direct.

„Veniturile conferă Rusiei un sentiment de impunitate și capacitatea de a continua războiul. De aceea, presiunea trebuie să continue, iar sancțiunile trebuie să funcționeze. Flota fantomă a Rusiei nu trebuie să se simtă în siguranță în apele europene sau în orice alt loc. Tankerele care alimentează bugetul de război pot și trebuie oprite și blocate, nu doar lăsate să treacă. Mulțumesc fiecărui lider care ia astfel de decizii. Acesta este lucrul care ne apropie de o pace demnă”, a transmis președintele ucrainean.

Negocieri de pace da, dar nu la Moscova

Pe frontul diplomatic, poziția Kievului rămâne neschimbată și fermă. Ucraina este dispusă să susțină negocierile de pace „la orice dată și în orice loc, dar cu siguranță nu în Rusia”. Dar ce înseamnă, mai exact, aceste discuții? Zelenski a oferit câteva detalii.

„Grupul nostru poartă discuții zilnice cu partea americană. Știu că și americanii discută zilnic cu rușii. Partea americană, din cauza acestui război din Iran, a declarat că este gata să găzduiască ambele părți în America. Am confirmat participarea noastră, dar rușii se opun unei întâlniri în Statele Unite ale Americii. De aceea, deocamdată, încercăm să ne concentrăm pe propunerea Americii privind data și locul. Ucraina va susține orice dată și orice loc, dar cu siguranță nu în Rusia”, a explicat liderul de la Kiev.

Discuții la Miami cu ginerele lui Trump

Discuțiile dintre Ucraina și SUA au continuat, de altfel, și duminică, după o primă rundă desfășurată sâmbătă la Miami. E drept că echipa americană a avut o componență interesantă, incluzându-i pe trimisul special Steve Witkoff și pe Jared Kushner (ginerele fostului președinte Donald Trump). Negociatorul-șef ucrainean, Rustem Umerov, a confirmat că s-au discutat pașii următori, în contextul în care Kievul insistă pentru reluarea negocierilor în format trilateral, alături de Rusia.

După întâlnirea de sâmbătă, Umerov a declarat că „s-a acordat o atenție deosebită alinierii abordărilor pentru a se înregistra progrese suplimentare în direcția obținerii de rezultate concrete.”